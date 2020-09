Çocuğunuzla ilişkinizi güçlendirmenin yolları

İşte çocuğunuzla aranızdaki bağı güçlendirmenin yolları...

- Birlikte vakit geçirin

Çalışan anne babalar işleri nedeniyle meşgul oldukları için çocuklarıyla geçirecek vakit bulamayabilirler. Ancak bu durum bazen bir hata olabilir. Çünkü, çocuğunuz büyürken onunla kaliteli vakit geçirmeli ve onun en iyi arkadaşı olmalısınız. Bu nedenle, boş zamanınızın tümünde çocuğunuza öncelik vermelisiniz.

- Beraber oyunlar oynayın

Yapılan araştırmalara göre çocuğunuzla her gün en az 15 dakika oyun oynayarak hem çocuğunuzun hem de kendi stresinizi azaltabilirsiniz. Daha fazla beraber oyun oynayarak, çocuğunuzun kaygılarıyla başa çıkmasına yardımcı olmakla birlikte aranızdaki bağı daha da güçlendirebilirsiniz. Bu nedenle çocuğunuzla daha sık vakit geçirmeye ve oynamaya çalışın.

- Oyun oynarken teknolojik aletlerden uzak durun

Çocuğunuzla ne zaman oyun oynarsanız oynayın, telefon, TV, bilgisayarınızdan uzak durun. Böylece birlikte geçirdiğiniz zaman boyunca rahatsız edilmemiş olursunuz.

- İyi bir dinleyici olun

Günlük hayatta iyi bir dinleyici olmak oldukça önemli. Fakat, çocuğunuzla aranızdaki iletişim söz konusu olduğunda, bu daha da büyük bir önem taşıyor. Ne kadar yorgun veya meşgul olursanız olun, çocuğunuzun size anlattıklarını mutlaka dikkatli bir şekilde dinleyin. Böylece düşüncelerini paylaşmasını sağlayabilirsiniz.

- Her anın tadını çıkarın

Çocuğunuzla ilişkinizi güçlendirmenin en iyi yolu, onunla geçirdiğiniz her anın tadını çıkarmaktır. Sadece küçük şeylere odaklanın. Gülümsemesi izleyin, sesini dinleyin ve yanında geçirdiğiniz her an gözlerine bakın. Çünkü, zaman çok çabuk geçiyor ve bu özel anları keyifli geçirin.