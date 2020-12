Çocuğunuzla filial terapi sayesinde güvenli ve sağlıklı bağ kurabilirsiniz

Sorun ilişkidedir, şifa da ilişkidedir. Ebeveynlik yolculuğumuzda zaman zaman kontrolümüz dışında zaman zaman da farkında olmadan bazı hatalar yaparız. Bu hatalar da çocuğumuzla ilişkimizi zedeleyebilir. İşte bunların hepsi telafi edilebilir. Çocuklar biz yetişkinlerden daha affedici ve onarıcıdır hayatta.

Doğum sonrası depresyon, ebeveynlerden birinin erken çocukluk döneminde uzakta olması, fazla yoğun çalışan ebeveynin olması, evlat edinilme, boşanma süreçlerinin şiddetli geçmesi, ebeveynlerin oyun oynamaktan asla hoşlanmaması ya da çocuğu ile nasıl vakit geçireceğini bilmemesi ve bunun gibi birçok sebep çocuğumuzla erken dönem sağlıklı ve güvenli kurulması gereken ilişkimizi zedeleyebilir. Bunun ilerleyen yaşlardaki telafi yöntemi filial terapidir. Yani ebeveyn çocuk ilişkisinin yeniden yapılandırılmasıdır. Bir terapist eşliğinde ebeveyne çocuğu ile nasıl ilişki kurulacağı belirli çerçevede öğretilir ve deneyimlettirilir. Oldukça etkilidir ve ailelere aslında çocuklarına temas etmeleri konusunda inanılmaz beceriler kazandırır. Bu yöntem aileler açısından zamandan ve paradan tasarruf sağlar. Öğrenilen yeni beceriler sayesinde aileler çocukları ile yıllar boyunca sağlıklı ilişkileri sürdürebilirler. Güvenli ve sağlıklı bağlanmalarını sağlama fırsatını ele geçirmiş olurlar. Grup terapisi ya da bireysel olarak gerçekleşebilir. Hem çocukların hem de ailelerinin keyif aldığı kalıcı değişimler için eşsiz bir yöntemdir.

Çocuğumuzla vakit geçirmek önemlidir. Tüm uzmanlar da bunu çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması noktasında şiddetle tavsiye eder. Doğrudur ama şunu da eklemek gerekir; çocuğumuzla temasa geçmek bizim de ihtiyacımızdır. Yani sadece çocuğumuza fayda sağlasın diye değil anne babalık deneyimini yaşamak ve bu yaşamdan içsel olarak daha fazla keyif almak için de buna çok ihtiyacımız var. Onlarla keyif alarak oyun oynamak, duygularını doğru şekilde takip edebilmek, ihtiyaçlarını okuyabilmek, sessizliği ve sakinliği birlikte deneyimleyebilmek, öfke krizlerinde sakinleşmelerini sağlayabilmek ve birlikte regüle olabilmek aynı zamanda kendi içimizdeki çocukla da teması sağlar. Diğer bir deyişle önce içimizdeki çocuğa sonra da çocuğumuza temas edebilmeyi öğreniriz. Çünkü asıl doyumu o zaman alabiliriz.

Yaşamda her zaman her koşulu kontrol edemeyebiliriz. Neticede sınırlı varlıklarız. Sabrımız, ömrümüz, kudretimiz, bilgimiz sınırlı ama gelişebilen, dönüşebilen, öğrenebilen de varlıklarız. Ebeveynlik yolculuğu gerçekten zorludur. Hata yapma ihtimalimiz her zaman vardır ve doğaldır da. İşte bu gerçeğe karşılık hatalarımızın geri dönüşsüz olmadığını bilmek ve onarmak için ve var olan ilişkimizi daha da güzelleştirmek için yollarımız olduğunu bilmek oldukça kıymetlidir. Filial terapi en kullanışlı yöntemlerdendir. Bu konuda desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız bu konuda çalışan bir terapistle iletişime geçmeniz ve yol yakınken ilişkilerinizi onarmanız kendiniz ve çocuğunuz için müthiş bir hediye olacaktır.