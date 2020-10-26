Çocuğunuzla çevreyle ilgili yapabileceğiniz eğlenceli aktiviteler

Dünyayı daha güzel hale getirmek için zaman zaman hayatımızda da olumlu değişiklikler yapmaya teşvik ediliyoruz. Pek çok kişi için yoğun bir yaşam tarzı, çocukları bu düşünce tarzına uyum sağlamaya nasıl teşvik etmemiz gerektiğiyle ilgili düşünmeye fazla zaman bırakmayabilir.

Sosyal medyanın yükselişiyle birlikte, çocuklar çoğu zamanını bilgisayar, telefon veya televizyon karşısında harcıyor. Bununla birlikte, çocuklar için eğlenceli ve çevreci etkinlikler bularak, onları bu konuda eğitmek ve daha duyarlı hale getirmenin yanı sıra birlikte kaliteli zaman geçirmenin de tadını çıkarabilirsiniz.

Çocuklar için çevreyle ilgili aktivitelerin ne kadar eğlenceli olabileceğini denemek ve görmek için bu farklı fikirleri keşfetmeye ne dersiniz? İşte öneriler...

- Bahçecilik

Dışarıda zaman geçirmenin ve çocuklar için çevreyle ilgili en iyi etkinliklerden biri bahçeciliktir. Büyük bir bahçeniz olmasa bile yine de orada çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz pek çok şey bulabilirsiniz. Yeni bitkiler ekmeyi veya tüm yabani otları temizlemeyi deneyin. Çocukların bahçede kendi bakabilecekleri alanları ve bitkileri mevcutsa, bu onların gerçekten bahçeyle ilgilenmeye devam etmelerini, çalışmalarının ilerleyişi ve sonuçlarını görmeleri için ilham verecektir. Bu sadece eğitici olmakla kalmaz, aynı zamanda saat süren eğlenceli ve aileyle birlikte vakit geçirmeyi de sağlayabilir.

- Masa oyunları

En son masa oyununu ne zaman oynadınız? Belki çok uzun zaman önceydi... Öyleyse tekrar denemeye ne dersiniz? Bu sizi şaşırtabilir. Fakat masa oyunları keyifli bir çevre aktivitesidir ve tüm aile için saatlerde eğlenceli vakit geçirilmesini sağlar. Bunu sadece özel günlerde yapmak zorunda değilsiniz ve bilgisayar oyunlarına da harika bir alternatif. Üstelik çocukların da iletişim kurmasına, düşünmesine ve problem çözmesine teşvik eder.

- Açık havada eğlence

Dışarıda daha fazla zaman geçirmek sadece sağlımız için faydalı olmakla kalmaz, aynı zamanda çocuklar için de en çevre dostu aktivitlerden biridir. Genellikle bir parka veya oyun alanına gitmek tercih edilebilir. Ancak çocukların dışarıda olmalarını sağlamanın en iyi yollarından biridir.

- Farklı kolajlar

Kolaj veya bir karton üzerine yapıştırılan fotoğraf, kumaş, gazete kağıdı gibi parçalarla yapılan resim tekniği de çocukların yapabileceği çevreyle ilgili en güzel etkinliklerden biri... Çoğumuzun bir kenarda duran eski dergileri veya gazeteleri vardır. Çocuğunuzun sevdiği bazı resimleri bulmasını ve kesip bir kağıt veya kartonun üzerine yapıştırmasını isteyin. Her seferinde farklı bir tema deneyebilirsiniz.

- Kendiniz yetiştirin

Çocuklara yiyeceklerin nereden geldiğini öğretmek oldukça önemlidir. Bunu göstermenin en güzel yolu da kendi meyve sebzelerinizi yetiştirmektir. Bunun için de br not defteri hazırlayın ve ektiğiniz tohumlar büyüdükçe tüm sonuçları not edin. Böylece çocuklarınızın bunu devam eden bir proje haline dönüştürmesine yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca ektiğiniz bitkilerin gelişimi boyunca yazabilir, fotoğraf çekebilir ve resimler çizebilirsiniz.

- El işleri

Farklı el sanatları veya el işleri deneyerek saatlerce eğlenebilirsiniz. Örneğin plastik şişe, karton ve birkaç malzeme ile uzay roketi yapabilirsiniz. Daha sonra çocuğunuzla da onları kağıt, kalem, folyo veya istedikleri başka bir şeyle de süsleyebilirler. Oynamadıklarından da geri dönüştürülmesini sağlayabilirsiniz.

Çocuklar için çevreci aktiviteler yapmanın başka bir yolu da eski gazetelerden farklı şekil ve modeller yapmak... Buradaki temel amaç, hayal gücünü ve yaratıcılığı teşvik etmek ve çocuklar için çevre dostu bir aktivite olması.