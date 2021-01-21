Çocuğunuza düzenli olarak sarılmak neden bu kadar önemli?

Pandemi sebebiyle sevdiklerimize uzun süredir sarılamıyoruz. Hatta göremiyor, sanal ortamlarda buluşmalar düzenliyoruz. İnsanların daha güçlü bağ kurmalarına yardımcı olan sarılma, söz konusu çocuklar olduğunda daha da anlamlı oluyor. İşte kucaklaşmanın size ve çocuklarınıza sağlayabileceği faydalar…

Mutlu çocuklar yaratır

Sarılmanın psikolojik etkisi muazzam. Sadece bir çocuğun özgüven duygusunu artırmakla kalmaz, aynı zamanda iyimser kalmalarına da yardımcı olur. Çocuklar gerçek sevgiyi hisseder. Siz de sarılarak sevginizi çocuklarınıza tamamen hissettirebilirsiniz.

Empati geliştirmeyi öğretir

Sarılmak, hem size hem de çocuğunuza duygusal ve psikolojik olarak iyi gelir. Bir tür enerji alışverişi olan sarılma, çocuklarınıza insanlarla empati kurmanın ve başkalarını sevmenin ne anlama geldiğini göstermek için iyi bir ders olabilir.

Öfke nöbetini durdurmaya yardımcı olur

Pek çok ebeveyn, öfke nöbeti geçiren çocuklarına sarılmayı kötü davranışlarına bir ödül verme olarak algılar ve sarılmaz. Çocuğunuza sarılmak pes etmek anlamına gelmez. Bunun yerine kendi kendine düzelmesine yardımcı olur. Sevgi hormonu, çocuğunuzu sakinleştirmeye yardımcı olur.

Ek olarak sarılmak eşler arasındaki anlaşmazlığın da daha kolay ve zamanında üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Daha akıllı çocuklar yaratır

Çocukların gelişimleri için çeşitli duyusal uyarılara ihtiyaçları var. Bu yüzden aileler tarafından sevgiye dair fiziksel temas önemli. Çocuklarınıza sık sık sarılın ve onlara sevginizi dile getirin.

Büyümelerine yardımcı olur

Kulağa her ne kadar ilginç gelse de çocuğunuzu düzenli olarak kucaklamak büyümelerine yardımcı olur. Bunu açıklamak ise oldukça basit. Sarılırken salgılanan oksitosin hormonunun vücudumuz için birçok yararlı etkileri var. Büyüme de bunlardan sadece biri. Aynı zamanda çocukların karşılaşacağı stresle de başa çıkmalarına yardımcı olur.

Ebeveyn ile çocuk arasında güçlü bağ oluşturur

Sarılmak çocukların güvenlik duygularını geliştirir ve ebeveyn ile çocuk arasındaki bağı kuvvetlendirir. Bu sadece çocukları mutlu etmekle kalmaz, ebeveynler için de rahatlatıcı ve mutlu edici bir eylem.