Çocuğunuz Yazı Yazmayı mı Öğreniyor?

Viyana’da Pedagoji Fakültesi’nde ders veren Dr. Christian Marquardt, Stabilo’nun düzenlemiş olduğu “Yazı Yazmanın Ergonomisi” konferasına katıldı. Konferansta yazı yazmayı öğrenme sürecini ve akıcı el yazısını etkileyen faktörleri anlatan Marquardt, çocukların yazı yazmayı öğrenmesini kolaylaştırmak için önemli tavsiyelerde bulundu.

Yazı Yazmayı Öğrenirken Yaşanan Sorunlar

Kötü oturuş biçimi yazmayı büyük ölçüde etkiler. Yazarken kollar ve eller üst gövdeyi ne kadar çok desteklemek zorunda kalırsa, yazma yüzeyi üzerinde elin uyguladığı basınç da o kadar fazla olur; bu da parmakların ve ellerin hareketini kısıtlar. Özellikle yazmaya yeni başlayan çocuklarda, parmak hareketlerinin koordinasyonu sınırlıdır. Yazma güçlüğü çeken çocuklar, parmak ve el motor becerileri henüz gelişmediğinden, parmak uçlarını bir araya getirmekte zorlanır. Bu şekilde oluşan sorunlu kalem tutuşu, eklemdeki hareket serbestliğini kısıtlar ve kavrama basıncı daha da yükselir. Bu kasılmış kalem tutuşu, elde ağrıya neden olur. Almanya, Fransa ve İngiltere’de yapılan araştırmalar, çocukların % 80’inin ellerinin yazı yazarken ağrıdığını ortaya koymuştur. Bu nedenle çocuklar yazma hevesini yitirebilir, böylece okuldaki başarıları etkilenir ve hatta yanlış kalem tutuşundan kaynaklanan sağlık sorunları bile olabilir. Bu güçlükleri çeken bir çocuğun yazısı da çeşitli hatalar içerir.

Bitişik El Yazısı Öğrenilirken Ortaya Çıkan Yazma Güçlükleri ve Hatalar

- Yanlış şekillendirilmiş büyük ve küçük harfler,

- Harflerin temel formunda (oval, şerit, üstte/altta çemberler) birçok eğri büğrü şekiller,

- Değişen yazma istikametleri, gözle görülür şekilde sola doğru eğrilik,

- Birbirine çok yakın, birbirinden çok uzak veya yanlış yazılmış harfler,

- Kağıt üzerinde düzensiz yönlenme,

- Harfler içerisinde ve farklı noktalarda sık kesintiler ve yer değiştirme.

Yazı Yazmayı Öğrenmeyi Kolaylaştıracak Alıştırmalar

Çocukların doğru kalem tutuşunu ve oturma biçimini öğreten alıştırmalar, bilek alıştırmaları, parmak ve el becerilerini geliştirecek alıştırmalar, şekil boyutlarını serbestçe ölçekleme, havada yazma ve yazma ritmini geliştirecek alıştırmalar yapması gerekir. Bu alıştırmalar, çocuğa kendi kendine tecrübe etme ve öğrenmesi için yeterince özgürlük bırakacak şekilde düzenlenmelidir.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- Satır ve sınır olmaması,

- Farklı boyutlara izin verilmesi,

- Takip edilecek belirlenmiş bir model olmaması,

- Harekete dayalı yazma,

- Katı yerine makul alıştırmalar, (dinlenme molaları dahil edilmeli)

- Eğlenme yoluyla yaratıcı keşfetme ve öğrenme.