Çocuğunuz okul olgunluğuna erişti mi?

Geçen yıl başlatılan 4+4+4 eğitim sistemi kapsamında ilkokula başlama yaşının 66 aylığa indirilmesi kararı bu yıl veli inisiyatifine bırakıldı. Yani çocuğun 66 ya da 78 aylık okula başlamasının kararını veli verecek.

Okul olgunluğuna ilişkin bilgi veren Çocuk Ergen Psikoloğu Aynur Sayım, okul olgunluğunun kişinin akademik yaşantısında önemli bir ayrıntı olduğunu ifade ediyor.

Çocuğun fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimi açısından belirli bir düzeye gelmesi ve okulda kendisinden beklenilenleri başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olması olarak okul olgunluğunu tanımlayan Sayım, okula karşı geliştirilen ilk yıllardaki olumsuz algının kişinin tüm akademik yaşantısına etki edebileceğinin altını çiziyor.

Uzm. Psk. Sayım ebeveynleri çocuğun tüm gelişim alanlarında yaşıtlarına paralel gelişim sergilediğinden emin olunması noktasında uyarıyor.



Okul olgunluğu olan çocuğun zihinsel gelişimi adına görsel ve işitsel algılama yeteneğinin iyi olması, algıladıklarını belleğinde tutabilmesi, mantıklı düşünebilmesi ve neden- sonuç ilişkisi kurabilmesi gerektiğine dikkat çeken Aynur Sayım, çocuğun yeterli kavram bilgisine de sahip olması gerektiğini hatırlatıyor. Bir çocuğun okul olgunluğuna ulaşıp ulaşmadığına anlamak için ise şu kriterlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ediyor.

Okul olgunluğu için;

- Beden rahat kullanabilmeli

- Bedensel koordinasyonunu sağlayabilmeli

- Kalemi tutup yazabilecek ince kas gelişimine sahip olmalı

- Dil gelişiminde yeterli kelime hazinesine sahip olmalı

- Sosyal ve duygusal gelişim bağlamında yeterli öz güvene sahip olmalı

- Anne babasıyla güvenli ilişki kurmuş olmalı

- Güvenli ayrılığı başarabiliyor olmalı

- Sorumluluk alabilmeli

- Yaşıtlarıyla rahat sosyal ilişkiler kurabilmesi ve ilişkileri sağlıklı sürdürebilmeli

- Sosyal problemleri çözebilme yetisine sahip olmalı

- Grup etkinliklerinde sakin bir şekilde oturabilmeli

- Yönergeleri dinleyip uygulayabilmeli

- Temizlik, beslenme, giyinme, dinlenme gibi alanlarda kendi gereksinimlerini karşılayabilmeli.

Bireysel farklılıklar nedeniyle okul olgunluğunun kişiden kişiye değiştiğini belirten Klinik Uzman Psikolog Aynur Sayım, bireysel farklılıkların olgunluğu etkilediğini kaydediyor.