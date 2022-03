Çocuğunuz ödev yapmıyorsa?

Çocuğunuz ödevlerini yapma konusunda sorun çıkarıyor ya da yeteri kadar ilgili değilse Pedagog Dr. Melda Alantar'ın önerilerine kulak vermenizi tavsiye ederiz.

Her akşam ödev yapmak için uygun olan saati çocuğunuzla birlikte belirleyin. Her gün saptadığınız zaman diliminde ödevlerini bitirmesi için çocuğunuzu destekleyin.



Evinizde uygun bir köşeyi çocuğunuzun çalışma alanı olarak düzenleyin.



Çalışma köşesinde veya yakınındaki radyo, televizyonu ödev saati sırasında kapatın. Kardeşler ortalıkta dolaşıyorsa başka bir odaya gitmelerini sağlayın.



Çalışma sırasında gerekecek kağıt, kalem, cetvel vb. her türlü malzemenin el altında bulunması için Ödev Acil Yardım Kutusu oluşturun.



Posterlere dikkat! Ders çalışma alanındaki poster, afiş ve resimler dikkatin dağılmasına neden olur.



Telefon çalışmaya engel olan mükemmel bir dikkat dağıtıcıdır. Çocuğunuzla birlikte günlük telefon görüşmeleri için önceden bir süre belirleyin. Bütün konuşmalarını saptanan süreçte yapması için onu yönlendirin.



Sabahları kayıp ödevleri çocuğunuzla birlikte aramaktan bıktıysanız özel bir Ödev Koyma Yeri belirleyerek bu sorunu çözebilirsiniz.



Ev ödevi için temel ilke her sınıf düzeyi için 10 dakika süre ayrılmasıdır; örneğin birinci sınıf için 10 dakika, ikinci sınıf için 20 dakika, üçüncü sınıf için 30 dakika gibi. Ödevler veya okulla ilgili herhangi bir konu hakkında çocuğunuzun öğretmenini aramaktan çekinmeyin.



İlkokul birinci sınıf öğrenci, öğretmen ve veli için önemli bir dönemdir. İlk dönemde çocuğa disiplin kazandırmak için anne-baba çocuklarına ev ödevi konusunda yardımcı olabilirler. Ancak belli bir saatte derse oturma alışkanlığı kazanan öğrenci bir süre sonra tek başına ödev yapması için yönlendirilmeli, ebeveynler sadece yapılanı denetlemek, tekrar yapmak için öğrenciye yardım etmelidirler.



Her akşam çocuğunuzun ödev listesini kontrol edin ve hepsinin yapıldığından emin olun. Eğer gerekirse bir ödev defteri edinin ve bütün ödevlerini onun içine yazmasını isteyin.



Çocuğunuzun ödevleri ile yakından ilgilenin. Ödevlerini iyi yapmak için çaba gösteren çocuğunuzu takdir ettiğinizi belirtin. Ona ödevlerini her akşam düzenli olarak yapmasının her gün okula gitmesi kadar önemli olduğu, ödevlerin okul başarısında önemli rol oynadığı mesajını verin.