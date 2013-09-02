Çocuğunuz istiyor diye yanında olmayın

Sosyal çevre deneyimi ailesiyle sınırlı olan çocuklar okula başlama çağı geldiğinde, psikolojik açıdan bazı davranış ve duygu değişimleriyle karşı karşıya kalabiliyor. Anne babasından ayrılmak istemeyen çocuklar, okula gitme konusunda zorluk çıkarabiliyor. Psikolog Ayşe Yanık Knudsen, konuyla ilgili anne babaları bilgilendiriyor.

Pek çok anne baba, küçük yaşları ve ev dışındaki sosyal çevre anlamında deneyimsiz olmaları nedeniyle okula gitme konusunda korkular taşıyan çocuklarına yardımcı olmak için her an yanlarında olmaya çalışıyor.

Psikolog Ayşe Yanık Knudsen, çocuğun kendi ayakları üzerinde durabildiğini hissetmesi ve öz güvenini sağlamlaştırması açısından, sürekli anne babayla derslere girmesi ve yoğun bir ebeveyn desteği görmesinin doğru olmayacağını belirtiyor ve görüşlerini şu sözlerle sürdürüyor: “İlk kez okul ile karşılaşan çocukların okula, öğretmene ve arkadaşlarına alışabilmeleri için zamana ihtiyaçları vardır. Bu zamanı onlara tanırken, ebeveynlerin çocuklarının ilk zamanlarda yakından destek olmaları doğrudur. Bu, çocuğa güvende olduğunu hissettirecektir. Ancak, sürekli çocukla derslere girmek, her an etrafında olmaya çalışmak çocuğun kendine olan güvenine zarar verecektir. Çocuk sağlıklı bir öz güven gelişimi için kendi ihtiyaçlarını giderebildiğini keşfetmeye ihtiyaç duyar.”

Çocukları motive etmek için öneriler

- Anne babalar ilk birkaç gün okul yakınlarında bulunarak çocuklarına destek verebilir. Ancak, bu konuda denge çok iyi kurulmalıdır. Çocuklarla derslere girmek, kapı önlerinde saatlerce beklemek çocukların anne babaya bağımlı bireyler olarak yetişmelerine neden olacağından, bu davranıştan uzak durulmalıdır.

- Okula yeni başlayan çocukların hemen adapte olmalarını beklemek doğru değildir. Bu konuda, çocuklara zaman tanınmalı ve sabırlı olunmalıdır.

- Çocukların okula adaptasyon süreçlerinde anne babalar, çocukları ikna etmek amacıyla dahi olsa sert tutumlar sergilemekten kaçınmalıdır. Bu tutum, çocukları okuldan daha da soğutacağından çocuk ile daha ılımlı bir iletişim kurulmaya çalışılmalıdır.

- Çocuğa okula gitmenin neden gerektiği, okulun ne olduğu onun anlayabileceği uygun bir dille anlatılmalıdır. Bu konuşma, çocuğu cesaretlendirecektir.

- Okula gitmeme konusunda ısrar eden çocukların, neden bu kadar isteksiz oldukları anlaşılmaya çalışılmalıdır. Gerekirse bir uzmandan destek alınmalıdır.

- Okula gitmeme isteği konusunda yaşanan sıkıntının geçici olduğu çocuğa hissettirilmelidir.