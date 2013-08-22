Çocuğunuz imam hatipli oldu, haberiniz var mı?

Yeni eğitim sistemi 4+4+4 kapsamında okul dönüşümleri devam ederken, Konya’da geçen yıl normal ortaokul olarak eğitim veren 20’ye yakın okulun imam hatip ortaokulu olduğu, geçen yıl bu okullara giden öğrencilerin kayıtlarının da otomatik olarak imam hatiplere alındığı ortaya çıktı.



Eğitim sendikaları duruma tepki gösterirken, diğer illerde de benzer uygulamalar olabileceği konusunda velileri uyardı. Konya Milli Eğitim Müdür Vekili ise, dönüşümlerin arz-talep meselesi olduğunu savundu.



Yeni eğitim sistemi 4+4+4 kapsamında başlayan okul dönüşümleri bu yıl da devam ediyor. Geçen yıl bazı okulların ilkokul, bazılarının ortaokul, bazılarının da hem ortaokul, hem de ilkokul olarak kalması kararlaştırıldı. Bu yıl devam eden dönüşümler kapsamında ise, geçen yıl normal ortaokul olarak eğitim veren bazı okulların imam hatip ortaokuluna dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Ayrıca geçen yıl bu okullara kayıt yaptıran birçok öğrencinin kaydı da otomatik olarak imam hatiplere alındı.

Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir, sadece Konya merkezde 10’un üzerinde ortaokulun imam hatipe çevrildiğini iddia etti. Demir’in verdiği bilgiye göre, geçen yıl Konya’da normal ortaokul olarak eğitim veren Mümtaz Koru İlköğretim Okulu, Ahmet Haşhaş İlköğretim Okulu, Çumralıoğlu İlköğretim Okulu, Şehit Albay İbrahim Karaoğlunoğlu İlköğretim Okulu, 23 Nisan Egemenlik Ortaokulu, Ulubatlı Hasan İlköğretim Okulu, Fetihkent Kazım Uluşahin İlköğretim Okulu, İhsaniye İlköğretim Okulu bu yıl imam hatip ortaokulu olarak dönüştürüldü.



Velilerin haberi yok



Çocuğu geçen yıl bu okullarda 5’inci sınıf öğrencisi olan ailelerin, durumdan haberi olmadığının altını çizen Demir, “Velilere hiçbir bilgi verilmiyor. Okullar açıldığında, imam hatip olduğunu öğrenecekler ve asıl kıyamet o zaman kopacak” dedi.

Konya merkezde birbirine çok yakın mesafede birçok imam hatip ortaokulu olduğunu belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen yıl imam hatipler boş kalmasına rağmen bu yıl başka ortaokullar da imam hatipe çevrildi. Konya merkezde bu yıl yapılan dönüşümler kapsamında birbirine komşu imam hatip ortaokulları oldu. Geçen yıl normal ortaokula kaydedilen çocukların kayıtları da otomatik olarak imam hatip ortaokullarına alındı. Bu tür bir uygulamanın ne yönetmelikte yeri var, ne de yasalarda. Böyle bir dönüşüm yapılıyorsa, okula kayıtlı öğrencilerin aynı ilçede başka bir normal ortaokula taşınması gerekir. Ondan sonra veli çocuğunu imam hatip ortaokuluna göndermek istiyorsa, gidip dilekçe vererek imam hatipe kaydını yaptırabilir. Otomatik kayıt yapılmaz, ancak nakil yapılabilir. Şu anda okullar imam hatip olmuş, öğrencilerin kayıtları otomatik olarak yapılmış ve velilerin haberi bile yok. Şimdilik Konya merkezde çok sayıda okulun bu durumda olduğunu biliyoruz. Belki başka il ve ilçelerde de bu uygulama vardır ve velilerin haberi yoktur.”

Velilere, “İsterseniz çocuklarınızın kaydını diğer okullara alabilirsiniz” dendiğini belirten Eğitim-İş Başkanı Demir, toplumsal baskı nedeniyle böyle bir şeyin olamayacağını belirterek, “Veliler üzerinde toplumsal baskı olacaktır ve öğrencisini o okuldan alamayacaktır. Hele Konya gibi bir şehirde bu mümkün değil. Dünyada böyle bir uygulamanın örneği yoktur. Yetkililer bunun öğrenci velilerinin isteği doğrultusunda yapıldığını söyleyebilirler ama hiçbir velinin bundan haberi yok. Olsa da toplumsal baskıdan dolayı çocuğunu alıp başka bir okula gönderemez zaten” dedi.



Suç duyurusunda bulunabilirler



Çocuğu ortaokulda okuyan velilerin hemen okullara giderek durumu öğrenmeleri konusunda uyaran Demir, izlenecek yolu şöyle anlattı:

“Veliler önce okullarının durumunu öğrensinler. Okulları imam hatip olmuşsa dilekçe vererek, başka bir okula çocuğun kaydını alsınlar. Sonra da sendikalara başvurarak İl Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürleri hakkında suç duyurusunda bulunabilirler. Çünkü böyle bir uygulamanın ne yasada, ne de yönetmeliklerde yeri vardır. Ayrıca, bu okullar geçen yıl normal eğitim verdikleri için veliler biraraya gelip dilekçe toplayarak valiliklere başvurup okullarının aynı şekilde eğitime devam etmesini talep edebilirler. Tepki gördüklerinde belki geri adım atabilirler.”



“Arz-talep” meselesiymiş



Hürriyet’e açıklama yapan, Konya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet Yaşar Terzi ise, il genelinde bu yıl imam hatip ortaokuluna dönüşen okul sayısının 20’ye yakın olduğunu söyledi. Dönüşümlerin “velilerden gelen talepler” doğrultusunda yapıldığını savunan Terzi, şöyle devam etti:

“Geçen yıl 4+4+4 eğitim sistemi kapsamında bazı okulların kesin, bazılarının da kademeli dönüşümleri yapıldı. Bu yıl da bu çalışmalar devam etti. İl genelinde 20 kadar okulun dönüşümü tamamlanarak imam hatip ortaokulu oldu. Bu çalışmalarda öğrenci velilerinden gelen istekler gözönünde tutuldu. Arz-talep konusu değerlendirilerek okullar zaruriyetten dolayı imam hatip yapıldı. Bu kapsamda da geçen yıl bu ortaokullara giden öğrencilerin kayıtları imam hatiplere alındı. Çünkü, Bakanlık sisteminden kaynaklanan bir yapılanma var. Biz bu öğrencileri sisteme dahil edebilmek için mecburen imam hatiplere kayıtlarını aldık. Dün alınan bir kararla da öğrenci velilerine bilgilendirme yapılmaya başlandı. Okulun imam hatip ortaokulu olduğu söylenerek, istiyorlarsa kayıtlarını başka okullara alabilecekleri bilgisi veriliyor.”



Veli toplumsal baskıyla karşılaşır - Ünsal Yıldız (Eğitim-Sen Genel Başkanı)



Bu gibi uygulamalar, kabul ettirilmeye çalışılan politikaları ortaya koyuyor. Önce liseye gidecek öğrencilerin seçenekleri azaltılarak, imam hatip liselerine yönlendirildi. Bu uygulama da bir düşünceyi pratiğe koymak açısından bir örnektir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “İsteyen veli çocuğunun kaydını başka ortaokula alabilir” demiş ama biz biliyoruz ki, Anadolu’da böyle şeylerin olması son derece zordur. Bu okulda öğrencisi olan veli, çocuğunu oradan almaya kalkarsa toplumsal baskıyla karşılaşacaktır. “Bana ne diyecekler” düşüncesi oluşacak ve “Ne olacak çocuk orada okusun” demek zorunda kalacak.

Hürriyet