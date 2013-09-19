Çocuğunuz hangi meslekte başarılı olabilir?

HelpA Akademi Genel Koordinatörü, Klinik Psikolog Gülşah Sam Orhan, çocuğun hafıza türünün başarılı olacağı mesleğin işaretçisi olduğunu belirterek, “Çocukların, meslek yaşamında başarılı olabilmesi için okul kayıt döneminde işitsel, görsel ve dokunsal hafızalarına göre sınıflandırılması gerekir” dedi ve çocuklara göre meslek seçimi hakkında bilgi verdi.

Orhan, kişilerin yetenek ve öğrenme algısının gelişiminde en önemli etkenlerden birinin “Hafıza Temsil Sistemi” olduğunu kaydetti. “Hafıza Temsil Sistemleri”mizin el verdiği ölçüde uygun konularda öğrenme sağladığımızı ve bir takım yeteneklerimizi geliştirdiğimizi ifade eden Orhan, bu sistemin görsel, işitsel, dokunsal olmak üzere üçe ayrıldığını bildirdi.

Görsel öğrenciler

Klinik Psikolog Gülşah Sam Orhan’ın verdiği bilgiye göre, eğer bir çocuk bir markayı düşündüğünde billboard’daki fotoğrafları anımsıyorsa görsel hafıza tipine sahiptir. Görsel öğrencilerin dersi öğrenirken özellikle şekilsel notlar alması, onların öğrendikleri şeyleri çok daha iyi hafızada tutmalarını sağlar.

İşitsel öğrenciler

Öğrenci bir markayı anımsadığında görsel reklamdan çok, aklına markanın radyoda çalan cingılı geliyorsa muhtemelen işitseldir. İşitsel yapıdaki bir öğrencinin mutlak surette çalışmalarını sesli olarak yapması gerekir. İşitsel yönü kuvvetli bir öğrenci ses CD’leri ile çalışırsa öğrenme verimi maksimum seviyeye çıkar. Eğitim koçlarının en çok önem verdikleri CD ile öğrenme teknikleri işitsel öğrencilerde muhteşem sonuçlar vermektedir.

Dokunsal öğrenciler

Bir tekstil markasını anımsadıklarında, ürünün kumaşı ve dokusu aklınızda kalmış ise muhtemelen dokunsal bir yapıya sahipsiniz. Dokunsal öğrenciler, hiperaktif olarak adlandırılan öğrencilerin büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. Dokunsal öğrencilerin derse oturduklarında öğrenme konsantrasyon süreleri 20-25 dakikadır. Dolayısıyla dokunsal öğrencilerin görsel ve işitsel olan öğrencilerle aynı sınıfta ders görmesi onlara yapılacak en büyük köreltme yöntemidir. Dokunsal öğrencilerin Avrupa’da pek çok ülkede sınıfları ayrıdır ve teneffüs süreleri 25 dakikada bir 5 dakika şeklinde yürütülmektedir.

Gülşah Sam Orhan, öğrenmenin doğuştan itibaren, dış öğrenme süreçlerinin okul hayatı ile başladığını kaydederek, şunları söyledi:

“Kişilerin öğrenme algıları, hafıza temsil sistemlerine göre öğrenmeyi başarmaları durumunda en üst seviyeye çıkmaktadır. Toplumda mesleki verim almanın ilk yolu Hafıza Temsil Sistemlerine göre öğrenme yöntemlerini okul hayatının içine dahil etmektir. Avrupa ülkelerinde kreşlerden başlayan bu eğitim modelini artık Türkiye’nin de benimsemesi şart. Aksi takdirde bu anayolun ekarte edilmesi durumunda, toplumda iş gücü verimini yükseltmenin diğer yolları tali yol olarak kalacaktır.”

Gülşah Sam Orhan, görsel öğrencilerin uzmanlaşacağı alanların, görsel hafıza tiplerine uygun meslekler olması gerektiğini, bunlar arasında; görsel sanatlar, bilgisayar, yazılım mühendisliği, mimarlık, dekorasyon, televizyon, ressamlık, grafikerlik, reklamcılık, moda tasarımcılığı gibi mesleklerin bulunduğunu söyledi.

İşitsel öğrencilerin uzmanlaşacağı alanların, işitsel hafıza tiplerine uygun olması gerektiğini dile getiren Orhan, “Örneğin, pek çok kişiyi rahatsız edebilen bir makina sesi, işitsel bir insana bir şarkı gibi gelebilir, iletişimle ilgili konular, avukatlık, öğretmenlik, halkla ilişkiler, radyo, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, tercümanlık ve yöneticilik bu meslekler arasındadır” dedi.

Orhan, dokunsal öğrencilerin uzmanlaşacağı alanların, dokunsal hafızayı beslemesi gerektiğini, beden eğitimi öğretmenliği, tıp, diş hekimliği, aşçılık, çevre mühendisliği gibi doğayla özdeş, hareketli mesleklerin tam bu sınıfa hitap ettiğini kaydetti.