Çocuğun çalışma alanı nasıl olmalı?

“Okula yeni başlayan çocukların çalışma alanları onların da fikirleri alınarak düzenlenmeli” uyarısında bulunan Klinik Psikolog Yeşim Yaşa Görgülü, ailelere bu konuda çeşitli önerilerde bulundu. Bu yolla çocuğun ders çalışmaktan aldığı keyfin artacağını belirten Görgülü, odada hangi renklerin kullanılması gerektiğine dair önemli bilgileri de paylaştı.

Tüm bu düzenlemede önemli olan çocuğun da bir birey olduğunu unutmadan onun fikirlerini, beğenilerini ve tercihlerini dikkate almaktır. Böylece çocuğun odasında vakit geçirmekten ve ders çalışmaktan keyif almasını artırabilir; ders çalışma verimini artırabilir; hobi ve ilgi alanlarını keşfetmesi için uygun alanı ve motivasyonu sağlayabilir; birey olduğunu hissettirilebilir.

Oda, çocukların beğeni ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmeli

Çocukların odalarının, onların kendilerine ait, oldukça fazla zaman geçirdikleri özel bir alan olması nedeniyle çok önemli olduğunu söyleyen Çilek Ücretsiz Aile Rehberlik Hizmeti Danışmanı Klinik Psikolog Yeşim Yaşa Görgülü, okul çağına gelmiş çocukların odalarının onların ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor; ‘’Ebeveynlerin çocuğun da bir birey olduğunu unutmadan onun fikirlerini, beğenilerini ve tercihlerini dikkate alması önemlidir. Eşyalara karar verildikten sonra oda içinde yerleştirilmesi ve odanın düzeninin oluşturulmasında da yine çocuğun fikirlerini almak, onu bu sürece dahil etmek çocuğun odasını kendine ait hissetme ve sahiplenme hissini artıracaktır. Bu da çocuğun odasıyla ilgili sorumluluk, keyif ve ilgisinin gelişmesine katkıda bulunacaktır.’’

Çocuk odasının duvarlarında yorucu tonlar tercih edilmemeli





Çocukların çalışma alanında kullanılan renklerin onların motivasyonlarında etkili olduğunu söyleyen Yeşim Yaşa Görgülü, çocukların çalışma alanlarının berrak, açık ve pastel tonlarda olması gerektiğini söylüyor, yorucu renkler yerine yeşil ve mavinin tonlarının tercih edilmesinin daha iyi olacağını belirtiyor.

Oda düzenlenmesi konusunda ailelere 4 öneri

Çocuğu ders çalışmaya özendirmek için çalışma alanının düzenlenmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Yeşim Yaşa Görgülü önerilerini şöyle sıralıyor: