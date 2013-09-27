Çocuğun çalışma alanı nasıl olmalı?
Ders çalışmaya özendirmek için çalışma alanı oldukça önemli!
“Okula yeni başlayan çocukların çalışma alanları onların da fikirleri alınarak düzenlenmeli” uyarısında bulunan Klinik Psikolog Yeşim Yaşa Görgülü, ailelere bu konuda çeşitli önerilerde bulundu. Bu yolla çocuğun ders çalışmaktan aldığı keyfin artacağını belirten Görgülü, odada hangi renklerin kullanılması gerektiğine dair önemli bilgileri de paylaştı.
Tüm bu düzenlemede önemli olan çocuğun da bir birey olduğunu unutmadan onun fikirlerini, beğenilerini ve tercihlerini dikkate almaktır. Böylece çocuğun odasında vakit geçirmekten ve ders çalışmaktan keyif almasını artırabilir; ders çalışma verimini artırabilir; hobi ve ilgi alanlarını keşfetmesi için uygun alanı ve motivasyonu sağlayabilir; birey olduğunu hissettirilebilir.
Oda, çocukların beğeni ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmeli
Çocukların odalarının, onların kendilerine ait, oldukça fazla zaman geçirdikleri özel bir alan olması nedeniyle çok önemli olduğunu söyleyen Çilek Ücretsiz Aile Rehberlik Hizmeti Danışmanı Klinik Psikolog Yeşim Yaşa Görgülü, okul çağına gelmiş çocukların odalarının onların ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor; ‘’Ebeveynlerin çocuğun da bir birey olduğunu unutmadan onun fikirlerini, beğenilerini ve tercihlerini dikkate alması önemlidir. Eşyalara karar verildikten sonra oda içinde yerleştirilmesi ve odanın düzeninin oluşturulmasında da yine çocuğun fikirlerini almak, onu bu sürece dahil etmek çocuğun odasını kendine ait hissetme ve sahiplenme hissini artıracaktır. Bu da çocuğun odasıyla ilgili sorumluluk, keyif ve ilgisinin gelişmesine katkıda bulunacaktır.’’
Çocuk odasının duvarlarında yorucu tonlar tercih edilmemeli
Çocukların çalışma alanında kullanılan renklerin onların motivasyonlarında etkili olduğunu söyleyen Yeşim Yaşa Görgülü, çocukların çalışma alanlarının berrak, açık ve pastel tonlarda olması gerektiğini söylüyor, yorucu renkler yerine yeşil ve mavinin tonlarının tercih edilmesinin daha iyi olacağını belirtiyor.
Oda düzenlenmesi konusunda ailelere 4 öneri
Çocuğu ders çalışmaya özendirmek için çalışma alanının düzenlenmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Yeşim Yaşa Görgülü önerilerini şöyle sıralıyor:
- Çocuğa uygun bir çalışma masası ve kitaplarını muhafaza edeceği raflar çalışma alanında yer almalıdır.
- Çalışma masası çocuğun boyuna uygun olmalı, doğru açıdan ve bol güneş ışığı alacak bir yere yerleştirilmelidir.
- Odada posterler, fazla renkli görsellerin olmasının dikkati dağıtabileceği söylense de aşırıya kaçmamak şartıyla çalışma masasının panosu varsa panosuna ya da yakın bir duvara çocuğun hoşuna giden bir resim, sevdiği bir yerin fotoğraf, çocuğun motivasyonunu artıracak ve hayal dünyasını geliştirerek yaratıcılığını artırmasına katkıda bulunabilir.
- Odadaki ışığın doğrudan çocuğun gözüne gelmemesi ve loş bir ışık olması hem uyku düzeni hem de göz yorgunluğu ve algı dağılmasının önlenmesi açısından önemlidir. Genel aydınlatmada mümkünse yerden ayaklı aydınlatmalar, çalışma masasında da çalışma lambaları yardımcı olacaktır.