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Çocuk Sağlığı
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 18.08.2020 - 12:33,Son Güncelleme:

Çocuğu okula yeni başlayan aileler psikolojik olarak nelere dikkat etmeli?

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Çocuğu okula yeni başlayan aileler psikolojik olarak nelere dikkat etmeli?
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Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasına az bir süre kaldı. Haziran ayında kapanan okullar 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacak. Sınıflarda yüz yüze eğitim ise 21 Eylül'de başlayacak. Peki çocuklar ve aileler okula başlarken psikolojik olarak nelere dikkat etmeli? Uzman Klinik Psikolog M. Berk Karaoğlu, konuyla ilgili tavsiyelerini paylaştı.

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