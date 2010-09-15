Çocuğu Anaokuluna Alıştırmanın Yolları

Çocukların ilk kez anaokuluna başlamaları ve uyum süreci, gerek çocuk için gerekse aileleri için oldukça önemli bir sorundur. Anneler çocuğundan ilk kez ayrılır ve “Çocuğumu terk mi ediyorum?” diye suçluluk duygusuna kapılır.

Yeni Bir Sürece Geçiş

Anaokuluna yeni başlayan çocuk için anaokulu, aile ile gerçekten “ilk kez ayrılma” durumudur. Çocuk ilk kez ortak büyük bir yapıda bulunacak ve uyum sağlamaya çalışacaktır. Bu durum çocuk için kendi içerisinde yeni bir sürece geçiştir. Ancak şu unutulmamalıdır ki; anaokulu okul öncesi eğitimin önemli bir parçasıdır ve orada çocuklara dili zenginleştirme, beraber yaşama, hareket etme ve bedeni ile kendisini ifade etme, dünyayı keşfetme, duyarlılık, hayal gücü, yaratıcılık olanakları gibi pek çok konuda eğitim verilmektedir.

Anaokuluna Nasıl Hazırlanmalı?

Psikolojik olarak hazır olmalı: Çocuklar anaokuluna psikolojik olarak büyük bir titizlikle hazırlanmalıdır. Öncelikli olarak yapılması gereken şey, çocuğa büyüdüğünün ve yakında okula başlayacağının söylenmesidir.

Yeni şeyler öğreneceği söylenmeli: Orada yeni şeyler öğreneceğini, yeni arkadaşlarla tanışacağını ve oyun oynayacağını söylemek; şarkı söyleme, masal dinleme, yap-boz yapma, resim yapma, arabalarla oynama gibi etkinliklerde bulunacağını anlatmak ön hazırlığın temel parçalarından biridir.

Birlikte olamayacağınızı bilmeli: Çocuk, onunla birlikte orada kalamayacağınızın bilincinde olmalıdır. Bunu ona söylemek gerekir. Sabah veya öğle programına göre çocuğa: “Seni götürürken sana eşlik edeceğim”, “Biraz kalacağım”, “Anneler babalar gittiği zaman gideceğim ve öğlen, akşam seni almaya geleceğim” gibi sözler söylemek ona güven verebilmek adına oldukça önemlidir.

Aktiviteler anlatılmalı: “Öğretmeninle ve arkadaşlarınla aktiviteler yapacaksın”, “Teneffüste oyun oynayacaksın”, “Yemek yiyeceksin” ve “Diğer arkadaşlarınla beraber dinleneceksin” gibi sözler de onu rahatlatacaktır.

Bazı çocukların ağlayacağı anlatılmalı: Annesinden ayrılmakta zorlanan çocukların bazen ağlayabileceği anlatılmalı, belki annelerinin onları almaya geleceklerini anlayamadıkları ya da unuttukları söylenmeli.

Anaokulu önceden ziyaret edilmeli: Anaokuluna önceden ziyaret, ona çevreyi gösterme ve öğretmeni ile tanışma fırsatıdır.

İlk gün birlikte kahvaltı edilmeli: Anaokulunun ilk günü aile ile birlikte televizyon vb. açmadan sakin bir kahvaltı yapmak ve rahatça hazırlanacak zaman ayarlamak önemlidir.

Çocuğunuzun anlatacaklarını beklediğinizi belirtin: Çocuğa yemek, uyku, oyun saatlerini bildiğinizi söyleyin ve sabırsızlıkla gününün nasıl geçtiğini anlatmasını bekleyeceğinizi belirtin.

Yapılmaması Gerekenler

• Gergin ve endişeli olursanız çocuk bunu hisseder. Mümkün olduğunca rahat olmaya çalışın.

• Çocuğa “Görüşmek üzere”, “ben gidiyorum” vb. açıklamalar olmaksızın okula bırakıp kaçar gibi çıkarsanız çocuk kendisini kaybolmuş ve bırakılmış hissedebilir.

• Okuldan döndüğünde onu konuşmaya zorlamayın ancak kendiliğinden anlatmaya başladığında ilginizi ve dikkatinizi ona verin.

• Çocuğu bıraktığınızda ağlamalar, bağırmalar yaşanabilir, bu durumda onu sakinleştirmelisiniz. Ancak her gün, tüm gün boyunca çocuğun yanında kalmayı seçtiğinizde çocuk okula alışamaz. Onu sakinleştirdikten sonra öğretmenine teslim etmelisiniz. Bu olmadığı ve tekrarlandığı takdirde çocuk tek başına baş etmeyi bilmeyen, bağımlı bir çocuk haline dönüşür ve bu durum onu güçsüz, kendine güvensiz hissettirir.

• Unutmamalısınız ki anaokuluna uyum, zaman gerektiren bir süreçtir.

Uzman Psikolog Özge Türk