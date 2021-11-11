Çizgi Film İsimleri 2021 - Geçmişten Günümüze En Çok İzlenen Çizgi Filmler Listesi

Çizgi filmler sadece çocuklara (belirli bir yaş grubuna) hitap etmezler. Yetişkin dizisi olup çizgi karakteri ile oluşturulan yapımlar mevcut. Pek çoğu yabancı yapımlar olan bu çizgi filmleri iki ayrı kategoride ele almak mümkün.



Çizgi Filmleri İki Kategoriye Ayırabiliriz



Çizgi filmler yukarda da bahsedildiği üzere aslında sadece çocuklar için üretilmiş yapımlar değillerdir. Çizgi karakter olarak yapılan ama yetişkin dizisi olan yapımlarda mevcuttur. Genellikle, manga denilen ve Japon Anime Dizisi anlamına gelen yapımlar yetişkinlere yönelik olarak gösterime çıkarlar, bunun yanında tabi ki de küçük yaş grubuna hitap edenleri vardır. Animasyon olarak sinema filmi sektöründe yaşanan hızlı gelişmede küçük yaş grupları için etkin olmuş pek çok yapım bu şekilde çıkmıştır.



Geçmişten Günümüze En Çok İzlenen Animasyon Filmleri



Genellikle bu kategoriye animeler öncülük etmektedir. IMDB puanı en yüksek olan animasyon filmler şunlardır;

Ruhların Kaçışı: Bu yapım anime yapımlar üzerinde usta olan, anime deyince neredeyse pek çok kişinin ilk aklına gelen isimlerden biri olan Hayao Miyazaki tarafından 2003 yılında gösterime girmiş ve çok sevilmiştir. IMDB puanı 8.6 olan bu yapım Oscar Ödülü 'de olmak üzere pek çok ödüle layık görülmüştür.

Ateşböceklerinin Mezarı: Yine bir anime olan film 8.5 IMDB puanı ile 1988 yılında ilgi gören yapımlardan biri olmayı başarmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına yakın dönemleri konu almakta olan anime yetişkin filmleri kategorisindedir.

Aslan Kral: İlk olarak 1994 tarihinde gösterime giren filmin daha sonra farklı uyarlaması yapılmıştır. IMDB puanı 8.5 olan film gösterime girdiği zamanlarda çok sevilmiştir.

Prenses Mononoke: IMDB puanı 8.4 olan bu anime doğanın kaynaklarını korumamız gerektiğini ve hunharca harcamamamız gerektiğini çok çarpıcı bir dille anlatıyor. 1997 yılında gösterime giren film yine bir Hayao Miyazaki filmidir.

Oyuncak Hikayesi: Komedi türünde olan çocuklara hitap eden bu yapımın IMDB puanı 8.3'dür. Oyuncakları ile oynamayı çok seven küçük bir çocuğun oyuncakları o yokken hayat bulmaktadır ve bir gün büyümeye başlayan çocuk için artık eski oyuncakları ile vedalaşma zamanı gelmiştir. Bunun üzerine kullanmadığı oyuncaklarını ihtiyacı olanlara göndermeye hazırlanan çocuğun oyuncakları bu vedaya hazır değillerdir ve kendi aralarında tekrar eve dönmek için bir mücadele içine girerler. Seri şeklinde olan bu yapımın devam filmleri de izleyici tarafından çok sevilmiştir.

Yukarı Bak: 2009 yılında gösterime girmiş ve IMDB puanı 8.2 olan ABD yapımı film şans eseri yolları kesişen iki küçük çocuğun hayalleri peşinden gitmesini, ileride onları nelerin beklediğini konu alıyor. Hem eğleneceğiniz hem de sizi duygulandırabilecek bir yapım.

Coco: 2017 yılında gösterime girmiş, müzik yapmak isteyen fakat ailesinin müzik yapması için onay vermediği zorlu bir macerayla karşı karşıya kalan Coco'nun başından geçenlere tanık olacağınız yapımın IMDB puanı 8.4'dür.

Yürüyen Şato: Hayao Miyazaki tarafından yapımının üstlenildiği uyarlama olan bu yapım 2004 yılında gösterime girip 8.4 IMDB puanı elde etmiş ve sevilen yapımlar arasında yerini almıştır. Küçük bir mahallede babasından kalma şapka dükkanını işleten küçük bir kızın aniden bir büyü tarafından yaşlı bir kadına dönüşmesi ile başına gelenleri konu almaktadır.