Çivili lastik nedir? Çivili lastik kullanmak yasak mıdır?

Sert hava koşullarına karşı güvenlik önlemi amaçlı günümüzde lastiklerde çivi sistemi değerlendirilmektedir. Tabii bu sistemin kurallara göre yasak olup olmadığı da merak edilen konular arasında yer alır. Daha çok soğuk ve kış aylarında kullanılan çivili lastikler, ortak şekilde bütün farklı araç lastikleri için kullanım olanağı sağlamaktadır.

Çivili Lastik Nedir?

Ağır kış şartlarına karşı kullanmaya yönelik olan, lastik sırtlarına yerleştirilen metal çiviler çivili lastik anlamına gelmektedir. Futbol ayakkabılarında yer alan çiviler nasıl bir görev üstlenmiş ise, aynı şekilde çiviler de lastikler üzerine koruma görevi ele alır. Özellikle lastik üzerine yerleştirilmiş olan metal çiviler, araçların karlı ve buzlu alanlarda daha etkili manevra gerçekleştirmesine olanak vermektedir. Yani herhangi bir kayma yaşanmadan lastikler zemine güçlü bir şekilde yapışmaktadır. Bu da ciddi anlamda gerçekleşebilecek olan kayma ile beraber kazaların önüne geçme adına değerlendirme imkanı sunar. Düzgün bir şekilde ve sırada olarak lastiğin dikkatli bir şekilde yerleştirilen çiviler, eşit oranda tüm lastikler adına kullanılmaktadır.

Çivili Lastik Kullanmak Yasak mıdır?

En çok merak edilen konular içerisinde çeviri lastik kullanmanın yasak olup olmadığı geliyor. Bu bağlamda kurallar gereği çeviri lastik kullanmak yasaktır. Yani diğer bir ifade ile kış lastiği yönetmeliği içerisinde böyle bir kural yer almaz. Yalnızca kar ve buz kaplı yollarda genelde zincir kullanımına izin vardır. Ancak bu çivilerin yol yüzeyine zarar vermesi ve birtakım farklı nedenlerden dolayı, çivili lastik kullanımı günümüzde yasaklanmış durumdadır. Eğer aksi durumda farklı araçlarda çivili lastik kullanılır ise, o vakit buna bağlı olarak çivilerin yola verdiği hasar konusunda zararın karşılanması talep edilmektedir. Bu da bir sürücü için ciddi anlamda önemli bir mali unsur ortaya çıkarabilir.

Çivili Lastikler Ne Zaman Kullanılmaktadır?

Her ne kadar yasak olsa dahi çivili lastikler genelde kış mevsiminde kullanılır. Özellikle söz konusu buzlanma ya da yoğun kar olduğu vakit, lastikler çiviler sayesinde güçlü bir şekilde zemine yerleşir. O yüzden günümüzde profesyonel amaçlı birçok farklı yarışlarda değerlendirilmektedir. Özellikle arazi şartlarında ele alınan yarışlar için kullanıldığını ifade etmek mümkün. Ancak genel anlamda yasak olduğunu ve kurallar dışında olduğunu söylemek mümkün.