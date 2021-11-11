Civciv İsimleri 2021 - En Güzel Renklerine Göre Türkçe Ve İngilizce Civciv Adları Ve Anlamları

Yavru civcivler gezegende yaşayan en şirin hayvanlardan biridir. Çocukken herkesin mutlaka bir civcivi olmuştur. Mutlaka onlara eşsiz isimler vermişsinizdir.



Civciv İsimleri 2021



Civcivinize isim vermek istiyorsunuz ama kararsızsınız. Çünkü o bir köpek ya da kedi değil. İsim vermek de o kadar kolay değil. Seçtiğiniz isim, hayvan hakkında söylediği kadar sizin ve ailenizin evcil hayvanınızla olan ilişkisi hakkında da çok şey söyleyecektir, bu nedenle herkesi sürece dahil etmek önemlidir. Aileniz olası isimler hakkında beyin fırtınası yapmaya başladığında, çocukların fikirlerini önemseyin. Hayal gücü geniş olan çocuklarınız civcivinize hoş bir isim verecektir.



Evcil hayvanınız için bir isim düşünmeye çalışırken, sizde onlar kadar fazla fikir üretebilirsiniz. Çevrenizdeki pek çok şeyden ilham alabilirsiniz. Özellikle pop kültürü birçok seçenek sunar. TV şovlarından ve kitaplardan favori karakterler de uygun olabilir. Ünlüler, spor takımları ve müzisyenler bile harika evcil hayvan isimleri için olası kaynaklardır.



Pop kültürü dışında günlük aktiviteleriniz de isimlere ilham verebilir. Çizgi roman toplamak gibi favori bir hobiniz varsa, "Flash" veya "Joker" evcil hayvanınız için iyi olabilir. Bir tarih aşığı başkan isimleri seçerken bir bilim hayranı, periyodik tablodaki "Nikel" gibi bir elementten alınan ismi civcivine verebilir. İdeal olarak, herkes ailenin yeni evcil hayvanı için bir isim üzerinde anlaşabilir.



Hatta tek bir toplantıda evcil hayvanınızın adının ne olacağına karar verebilir veya beyin fırtınası yapmak ve fikirleri sonuçlandırmak için daha fazla toplantı düzenleyebilirsiniz. Çocuklar fikirlerini ciddiye aldığınızı anladıklarında heyecanlanacak ve kendilerini işin içinde hissedeceklerdir. Gelelim çocuklarınıza sunabileceğiniz civciv isimleri fikirlerine;



En Güzel Renklerine Göre Türkçe ve İngilizce Civciv İsimleri



Bunlar yavru civcivler için ideal isimlerdir. Oldukça popülerdirler ve hemen hemen her sürünün bu isimlerden birine sahip bir tavuğu vardır.



Henrietta

Sparkles: Parıldıyor

Peep: Dikizlemek

Dixie

Daisy: Papatya

Goldie: Altın

Ginger: Zencefil

Hennifer: Tavuk

Hen Solo: Tavuk solo

Princess Laya: Prenses Laya



En Komik Renklerine Göre Türkçe ve İngilizce Civciv İsimleri



Bu civciv isimleri özellikle komik olacak şekilde tasarlanmıştır. Eğer biraz şapşal ya da garip hareketler yapan civciviniz varsa bu isimlerden birini tercih edebilirsiniz.



Barbi Q: barbi q

Chick Filet: Civciv filetosu

Cluck Norris

Crock Pot: Güveçte

Dixie Chick: Dixie piliç

Dolly Carton: Bebek kartonu

Doodle Doo: Karalama

Drumstick: Baget

Eggspresso: Yumurta sıkacağı

Eggwina:Yumurta sarısı

General Tso

Goldie Hen: Altın tavuk

Grace Shelly

Hen Solo:Tavuk solo

Larry Bird: Larry kuş

Lindsey Lohen

Margaret Hatcher

Mary Poopins

Mother Clucker: Anne ötücü

Oprah Henfrey

Sophia Lorhen

Tandoori:Tandır

Tikka

Yolko Ono



En İyi Renklerine Göre Türkçe ve İngilizce Civciv İsimleri



Bu sevimli yavruya çok daha iyi bir isim koymak istiyorsanız o halde bu listeye bir göz atmalısınız. Kısa ama oldukça eğlenceli isimler tercih edebilirsiniz. Özellikle çocuklarınız içi bir civcivi evdil hayvan olarak edindiyseniz bu isimler onların telaffuzu için de çok uygun olacaktır.

Kayısı

Bahar

Evren

Kora

Ellie

Kabarık

Şeftali

Şanslı

Cleo

Shelly



Eğer iki civciviniz varsa onlara benzer isimler de koyabilirsiniz.

Brooks ve Dun

Çikolata ve Vanilya

Abanoz ve Fildişi

Frick ve Frack

Gucci ve Prada

Henny ve Penny

Kami ve Kazi

Kit ve Kat

Laffy ve Taffy

Lucy ve Ethel