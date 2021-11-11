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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 11.11.2021 - 18:34 | Son Güncelleme:

Civciv İsimleri 2021 - En Güzel Renklerine Göre Türkçe Ve İngilizce Civciv Adları Ve Anlamları

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Civciv İsimleri 2021 - En Güzel Renklerine Göre Türkçe Ve İngilizce Civciv Adları Ve Anlamları

Evcil hayvan sahibi olmanın ilk sorumluluklarından biri, en yeni aile üyesine ne isim vereceğine karar vermektir. Çocuklarınızın, ona Prenses Fıstık Ezmesi gibi ilginç bir isim vermeye karar verseler bile, bir evcil hayvana isim vermede yardım etmesinin birçok faydası vardır. Peki, evcil hayvanınız bir civciv ise ona nasıl bir isim vermelisiniz tüm detayları ile derledik.

Yavru civcivler gezegende yaşayan en şirin hayvanlardan biridir. Çocukken herkesin mutlaka bir civcivi olmuştur. Mutlaka onlara eşsiz isimler vermişsinizdir.

Civciv İsimleri 2021

Civcivinize isim vermek istiyorsunuz ama kararsızsınız. Çünkü o bir köpek ya da kedi değil. İsim vermek de o kadar kolay değil. Seçtiğiniz isim, hayvan hakkında söylediği kadar sizin ve ailenizin evcil hayvanınızla olan ilişkisi hakkında da çok şey söyleyecektir, bu nedenle herkesi sürece dahil etmek önemlidir. Aileniz olası isimler hakkında beyin fırtınası yapmaya başladığında, çocukların fikirlerini önemseyin. Hayal gücü geniş olan çocuklarınız civcivinize hoş bir isim verecektir.

Evcil hayvanınız için bir isim düşünmeye çalışırken, sizde onlar kadar fazla fikir üretebilirsiniz. Çevrenizdeki pek çok şeyden ilham alabilirsiniz. Özellikle pop kültürü birçok seçenek sunar. TV şovlarından ve kitaplardan favori karakterler de uygun olabilir. Ünlüler, spor takımları ve müzisyenler bile harika evcil hayvan isimleri için olası kaynaklardır.

Pop kültürü dışında günlük aktiviteleriniz de isimlere ilham verebilir. Çizgi roman toplamak gibi favori bir hobiniz varsa, "Flash" veya "Joker" evcil hayvanınız için iyi olabilir. Bir tarih aşığı başkan isimleri seçerken bir bilim hayranı, periyodik tablodaki "Nikel" gibi bir elementten alınan ismi civcivine verebilir. İdeal olarak, herkes ailenin yeni evcil hayvanı için bir isim üzerinde anlaşabilir.

Hatta tek bir toplantıda evcil hayvanınızın adının ne olacağına karar verebilir veya beyin fırtınası yapmak ve fikirleri sonuçlandırmak için daha fazla toplantı düzenleyebilirsiniz. Çocuklar fikirlerini ciddiye aldığınızı anladıklarında heyecanlanacak ve kendilerini işin içinde hissedeceklerdir. Gelelim çocuklarınıza sunabileceğiniz civciv isimleri fikirlerine;

En Güzel Renklerine Göre Türkçe ve İngilizce Civciv İsimleri

Bunlar yavru civcivler için ideal isimlerdir. Oldukça popülerdirler ve hemen hemen her sürünün bu isimlerden birine sahip bir tavuğu vardır.

Henrietta
Sparkles: Parıldıyor
Peep: Dikizlemek
Dixie
Daisy: Papatya
Goldie: Altın
Ginger: Zencefil
Hennifer: Tavuk
Hen Solo: Tavuk solo
Princess Laya: Prenses Laya

En Komik Renklerine Göre Türkçe ve İngilizce Civciv İsimleri

Bu civciv isimleri özellikle komik olacak şekilde tasarlanmıştır. Eğer biraz şapşal ya da garip hareketler yapan civciviniz varsa bu isimlerden birini tercih edebilirsiniz.

Barbi Q: barbi q
Chick Filet: Civciv filetosu
Cluck Norris
Crock Pot: Güveçte
Dixie Chick: Dixie piliç
Dolly Carton: Bebek kartonu
Doodle Doo: Karalama
Drumstick: Baget
Eggspresso: Yumurta sıkacağı
Eggwina:Yumurta sarısı
General Tso
Goldie Hen: Altın tavuk
Grace Shelly
Hen Solo:Tavuk solo
Larry Bird: Larry kuş
Lindsey Lohen
Margaret Hatcher
Mary Poopins
Mother Clucker: Anne ötücü
Oprah Henfrey
Sophia Lorhen
Tandoori:Tandır
Tikka
Yolko Ono

En İyi Renklerine Göre Türkçe ve İngilizce Civciv İsimleri

Bu sevimli yavruya çok daha iyi bir isim koymak istiyorsanız o halde bu listeye bir göz atmalısınız. Kısa ama oldukça eğlenceli isimler tercih edebilirsiniz. Özellikle çocuklarınız içi bir civcivi evdil hayvan olarak edindiyseniz bu isimler onların telaffuzu için de çok uygun olacaktır.

Kayısı

Bahar

Evren

Kora

Ellie

Kabarık

Şeftali

Şanslı

Cleo

Shelly

Eğer iki civciviniz varsa onlara benzer isimler de koyabilirsiniz.

Brooks ve Dun

Çikolata ve Vanilya

Abanoz ve Fildişi

Frick ve Frack

Gucci ve Prada

Henny ve Penny

Kami ve Kazi

Kit ve Kat

Laffy ve Taffy

Lucy ve Ethel

False
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