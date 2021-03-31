Cilt mantarı nedir, neden olur? İşte, cilt mantarına iyi gelen yöntemler

Cilt mantarı, işlevsel açıdan günlük yaşantıyı olumsuz yönde etkilemesinin yanı sıra estetik olarak da kişinin rahatsızlık duyabileceği bir hastalık türüdür. Cilt mantarının geçmesi için evde uygulanması gereken bazı yöntemler vardır. Bunun yanında mutlaka bir uzman dermatolog kontrolü altında tedavi edilmelidir.

Cilt Mantarı Neden Olur?

Cilt mantarı birçok değişik mantar çeşitlerinin sebep olduğu bir hastalıktır. Yüzeysel mantar hastalığı olması ile beraber, Pityriasis versicolor (Samyeli), Kandidiyazis, Dermatofitozis (Tinea) gibi mantarlar üzerinden cilt mantarı oluşabilir. Bu mantar çeşitleri vücudun farklı bölümlerinde değişik noktalara yerleşir. Bunlar içerisinde saç ve tırnak ile beraber ağız mukozası ya da vücudun değişik noktalarında belirebilir.

Cilt Mantarının Belirtileri

Kızarıklık

Kepeklenme

İçi sıvı dolu olan küçük kabarcıklar

Nasırlanma

İçi sıvı dolu olan büyük kabarcıklar

İçi irin dolu kabarcıklar

Bu şekilde vücudun değişik bölgelerinde ortaya çıkar ve beraberinde kaşınma ya da sulanma ile farklı lekeler oluşturarak rahatsız edici bir etki yaratır.

Cilt Mantarına Ne İyi Gelir?

Cilt mantarının oluşmaması ve iyileşmesi için özellikle günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken belli başlı bazı durumlar vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

- Başta iç çamaşırı olmak üzere giysiler sürekli olarak temiz tutulmalıdır.

- Denize ya da havuza girdikten sonra deri hemen kurutulmalıdır.

- Havlu, çamaşır, terlik, ayakkabı, mutfak gereçleri ve temizlik malzemeleri bireysel kullanılmalıdır.

- Cildi rahatsız edecek ve tahriş edecek kıyafetlerden uzak durulmalıdır.

-Banyodan sonra vücudunuzu nemli bırakmayın.

-Islak ve nemli zeminlerde çıplak ayakla dolaşılmamalı.

-Ayaklarınızı nemli bırakmayın. Terletmeyen, açık ayakkabıları tercih edin.

Cilt Mantarının Tedavisi

Mantarların tedavisi için ilk adım mantarın yerinin ve tipinin saptanması. Tedavinin şekli buna göre belirleniyor. Ağızdan alınan haplar ve dışardan sürülen kremlerle tedavi edilebiliyor. Tedavide kişisel bakım da önem taşıyor. Deri temiz ve kuru tutulmalı. Ciddi ve uzun süreli enfeksiyonlarda hekime başvurulmalı. Tedavi edilmediği zaman üzerinde bakterilerin üremesiyle ikincil bakteriyel enfeksiyonlar gelişebilir. Ayrıca unutmamak gerekir ki deniz ve havuz genital mantarların bulaşmasına yol açmıyor. Ancak ıslak mayoyla oturmak uygun ortam hazırlayabilir.