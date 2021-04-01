Çilli begonya bakımı nasıl yapılır? İşte çilli begonya bakımının püf noktaları

Çilli begonya, kapalı mekanlarda kolayca bakılabilen süs bitkilerinden. Minik çiçekleriyle bulunduğu ortama da güzellik katıyor. Çoğu evde bulunan çilli begonya, ilkbahar mevsiminde çiçeklenir ve geri kalan aylar boyunca çiçek açar.

Çilli begonya bakımı nasıl yapılır?

Çilli begonya bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; çok soğukta, rüzgarda veya çok sıcakta bırakılmamalı. Aydınlık ortamı sever ama direk güneş ışığıyla da temas etmemeli. Fazla güneş ışığı yapraklarının kurumasına neden olabilir. Kış mevsiminde de sabahları kısa süre güneş ışığı alması yeterli olacaktır.

Çiçeğinizin toprağı nemli olmalı. Yaz döneminde, kışa göre sulamayı biraz daha fazla yapabilirsiniz. Kışın çok sulamamaya dikkat edilmeli. Çünkü toprağı geç kurumadan sulamak köklerin çürümesine yol açabilir.

Çilli begonyanın gelişimine ve boyutuna göre saksı tercih edilmelidir. Saksı değişimi bahar aylarında yapılmalıdır. Ayrıca ilkbahar döneminde kırılan dalları suya koyarak köklenmesini sağlayabilirsiniz. Daha sonra köklenen dalı saksıya alara çoğaltabilirsiniz.