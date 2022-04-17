Çilek ne zaman ekilir? Çilek ekimi hakkında bilgiler

Çilek, dondurmadan pastalara pek çok tarifi ayrı bir lezzet katıyor. Bu güzel meyvenin ekiminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor. Çünkü, mantar ve küf gibi etkilere karşı hassas bir meyve. Peki çilek ne zaman ekilir?

Çilek ne zaman ekilir?

Çilek tohumunun ekimi, her ne kadar baharda ekimi yapılan bir meyve olarak bilinse de ekim zamanı bölgeden bölgeye değişir. Burada da en belirleyici faktör don olayının bitmesidir.

Çilek, ılıman bölgelerde daha verimli bir meyve. Fakat ortamı uygun hale getirildiği zaman da yetiştirmesi oldukça kolaydır.

Bu güzel meyvenin ekimi, Nisan ayının başlarında veya sonlarında yapılabilir. Ancak daha sıcak olan bölgede Mart ayının başında ekim yapmak daha ugun olacaktır.

Çilek nasıl ekilir?

Çilek ekiminden önce yağmur yağdıysa, toprağın kuruması için birkaç gün beklenmeli. Daha sonra ise şu şekilde ekim yapılabilir:

- İlk olarak toprakta yükselti oluşturulmalı ve drenajlı hale getirilmeli.

- Toprağa daha önce ekilen ürün ya da yabani otlar temizlenmeli.

- Çilek ekildikten sonra da sulama yapılmalı.

- Mayıs veya Haziran aylarında da gübreleme yapılırsa, çilek daha büyük olabilir.