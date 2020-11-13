Cildinizi aydınlatırken dikkat! Sağlığınızdan olmayın

Yaz mevsiminin ardından güneşe bağlı lekelerde artış gözlendiğini söyleyen Dr. Yasemin Fatih Amato, cilt aydınlatma tedavisi için gelenlerin sayısında artış olduğunu ifade etti. Kliniklerde cilt aydınlatmak için peeling ve lazer tedavileri uygulandığını belirten Amato, bu işlemin sağlıklı olarak gerçekleşmesi için belirli bir süreye yaymak gerektiğini dile getirdi. Amato, "Lekeyi ne kadar yavaş çıkartırsanız uzun vadede daha başarılı olursunuz. Hızlı leke çıkartmalarda bazen cilt tahriş olduğu için tekrar lekelenme olasılığı oluyor. Leke tedavisi kış aylarında yapılır ve güneşten korunma kuralına uyulması gerekir" dedi.

Satın alınan ürünlerin içeriğiyle ilgili bilgi sahibi olunmalı

Kimyasal peeling işlemlerinin kliniklerde uzmanlar tarafından uygulanması gerektiğini anlatan Yasemin Fatih Amato, vatandaşları piyasada satılan bazı kremlere karşı uyardı. Satın alınan ürünlerin içeriği hakkında mutlaka bilgi sahibi olunması gerektiğini kaydeden Amato, şunları söyledi: "Kremin içeriğindeki malzeme oranlarına ve satın alınan yerlere dikkat edilmeli. Güvenilir eczaneler ya da internet siteleri tercih edilmeli. Bazı güvenilir olmayan ve yasak olan açıcı ürünler var. Bunlar hidrokinom, civa ve kortizon gibi ürünlerdir. İçerikte belirtilmeyen bu maddeler ciddi tehlikelere yol açabilir. Hidrokinom birçok ülkede yasaklanmıştır. Leke açıcı özelliği vardır. Kısa vadede güzel sonuçlar verse de Orta Doğu’da, Afrika, Hindistan gibi ülkelerde ten rengini açmak için uzun dönem bu ürünler kullanılıyor. Kızarıklık, kaşıntı, ödem ve uzun vadede kanser riski ortaya çıkıyor. Bu ürünler uzun kullanılmaması gereken ürünlerdir. Maalesef Doğu Avrupa ülkelerinde leke açmak için civalı kremler var. Bunlar ağır metal zehirlenmesi yapar. Uzun vadede karaciğerde toksit etki yapar. Civa içeren ürünlere de dikkat etmek lazım. Kortizonlu kremleri biz tedavi için kullanırken, bazen hastalar kozmetik nedenlerle kullanır. Oysa bu bir ilaçtır. Biz kısa süreli sadece tedavi amaçlı kullanırız. Kozmetik bir krem değil leke açıcı olarak kullanıldığında ciltte kıllanma, deride incelme, kılcal damarlarda artış meydana getirebilir."



