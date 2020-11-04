Cildiniz kışa ne kadar hazır?

Hasar gören cildimizi yenilemek ve kış mevsimine hazırlamak için sonbahar iyi bir fırsat. Yaz sonrası görülen cilt problemleri birçok kişinin ortak problemi. En sık karşılaşılan sorunların başında lekeleri artmış, nemini kaybetmiş cansız bir cilt gelir. Peki, sizin cildiniz kışa hazır mı? Havalar iyice soğumadan cildimizi ihmal etmememiz gerektiğine dikkat çeken Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, konuyla ilgili tavsiyelerde bulundu.

Cilt lekesi nasıl tedavi edilir?

Yaz aylarında güneş koruyucu kullanılmasına karşın özellikle yüz bölgesindeki lekelenmelerde artış görülebiliyor. Güneş lekeleri genel olarak kişiye ciddi bir sağlık sorunu oluşturmayan cilt problemleri olmakla beraber, özellikle yüz bölgesinde yer alan lekeler kişileri estetik açıdan rahatsız edebilir. Lekelerin estetik kaygılar sebebiyle kişinin psikolojik ve sosyal hayatını olumsuz yönde etkilemesi durumunda tedavi yoluyla giderilmesi arzulanmaktadır. Güneş lekelerinin tedavisine başlanmadan önce mutlaka alanında uzman bir doktor tarafından lekelere yönelik doğru tanının konulması gerekir. Ciltte yer alan her türlü oluşumun estetik kaygılardan daha öte daha ciddi bir hastalığın işareti olup olmadığının tespiti ile yola çıkmak hasta açısından büyük önem taşır. Yapılacak muayene sonrasında doktor, lekelerin türüne göre hastayı tedavi seçeneklerine ilişkin bilgilendirir.

Cildinizi yenileyin

Nemli ve daha canlı bir cilde sahip olabilmek için kişiye özel tedavilerin ve özellikli bakımların doğru medikal ürünler yardımıyla yapılması gerekiyor. Nem aşıları, mezoterapiler, PRP, karbon peeling, enzim peeling, nem bakımları, water peeling bakım ve thulium bakım tedavileri ile cildiniz daha canlı, parlak ve sağlıklı görünür.



PRP

Nem aşısı ciltte doğal bir nemlilik ve canlılık sağlayarak, ince kırışıklıkları azaltır ve yüzde lifting etkisi meydana getirir. PRP (trombositten zengin plazma) ise tamamen sizin kanınızla yapılan bir uygulamadır. Bu yöntem cildinizde kolajen ve elastin uyarımını artıracağı için daha sağlıklı, parlak ve aydınlık bir cilt sağlar. Leke tedavilerine güçlü bir destektir. PRP aynı zamanda saç dökülmeleri ve ciltteki çukur izlerin tedavisinde de kullanılır.

Karbon peeling uygulaması, öğle arası gibi çok kısa bir zaman diliminde gerçekleştirilebilir. Uygulama sonrası hastaların günlük yaşantısına devam etmesi mümkündür. Çünkü işlem iğnesiz ve acısız bir cilt yenilenme sağlar. İşlem sonrasında, cilt renginde genel bir açılma, gözeneklerde sıkılaşma gözlemlenir.

Water peeling



Su ve ses dalgaları ile yapılan uygulama cilde kesinlikle zarar vermemekle birlikte anında ferahlama ve canlılık sağlar. Anında ciltte parlama etkisi görülür. Cildin pürüzsüz olması sonucunda daha iyi ve yüksek geçirgenlik de sağlanır. Ardından kişinin ihtiyacına göre belirlenen vitaminler ile yapılan nemlendirme ve lifting (yüz kaldırma) uygulamaları cildin sıkılık ve elastikiyet kaybını giderir. Peeling işleminden sonra ciltte nemlenme, ışıl ışıl ve taze bir görüntü oluşur.



Thulium bakım



Cildin ihtiyaç duyduğu anti aging ürünlerin istenen cilt katmanına ulaşmasını sağlayan cilt bakımı ve yenileme uygulamasıdır. Lazer ışınları ile cildin yüzeyinde mikro-kanallar açılır ve kişinin ihtiyacına göre seçilen vitamin ve serumlar cilde uygulanır. İnce kırışıklıkların açılması, cilt parlatma, anti-aging amaçlı cilt yenileme, cilt tonunu düzenleme, cilt kuruluğu, cilt gevşekliği, dekolte bakımı, boyun yenilemesi gibi sorunlara çözüm sunmaktadır.