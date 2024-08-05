Çikolatanın da mı tadı kaçtı? Bazı bitter çikolatalarda kurşun gibi ağır metallere rastlandı! Endişe etmeli miyiz?  

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George Washington Üniversitesi ve sağlıklı gıdaları ve takviyeleri test eden ve değerlendiren ConsumerLab adlı şirketteki araştırmacılar tarafından yürütülen sekiz yıllık bir çalışma, bazı bitter çikolataların ve kakao ürünlerinin, ağır metaller üzerindeki sıkı düzenlemelerinin üzerinde miktarda kurşun ve kadmiyum içerdiğini buldu.

Çalışmanın eş baş yazarı ve George Washington Üniversitesi'ndeki bütünleyici tıp ve sağlık ofisinin yönetici direktörü Leigh Frame, Washington Post’a verdiği demeçte, bulunan kurşun miktarının endişe verici olmadığını ancak çoğu insanın muhtemelen ağır metal maruziyetinin ne kadar olduğu konusunda pek bir fikre sahip olmadığını belirtti.

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Frame, çalışmanın bulgularının elbette bitter çikolata yemeyi bırakmak için bir sebep olmadığını ancak ağır metallere bu şekilde az miktarda da olsa maruz kalmanın bireyin beslenme düzeninde diğer maruziyetlerle birlikte, zamanla kanda daha yüksek kan kurşun seviyelerine yol açabileceğini, hepimizin bunun farkında olmamız gerektiğini sözlerine ekledi.

Araştırmacılar, ConsumerLab'ın kakao ürünlerini test etmek için her yıl şirketin web sitesi üzerinden binlerce katılımcının doldurduğu bir anket kullandı. George Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar ise test edilen ürünlerin adlarını ve markalarını bilmeden sonuçları analiz ettiler. Kaynak: Washington Post

72 kakao içeren ürünün %43’unda, Kaliforniya'nınağır metal için izin verilen maksimum doz seviyesinden fazla miktarda kurşun saptandı. Aynı şekilde ürünlerin %35’inde kuralları aşan kadmiyum vardı. Bazı örneklerde çok daha yüksek kurşun ve diğer ağır metal seviyeleri tespit edildi. Frame, bitter çikolata ve diğer kakao ürünlerinde biraz değişkenlik olduğunu belirtti.

Araştırmacılar, tespit edilen ağır metallerin tek porsiyon olarak tüketildiğinde ortalama bir kişi için önemli bir risk oluşturmayabileceğini söylüyor.

Aslında, George Washington Üniversitesi'nin araştırması, 2022'de Consumer Reports tarafından yapılan ve test edilen 28 bitter çikolatanın tamamında kadmiyum ve kurşun tespit eden araştırmanın ve 2023'te 48 kakao içeren üründe yapılan testlerinin bulgularını takip ediyor.

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Son çalışmayla ilgili sorulara yanıt olarak bir Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) sözcüsü, "Çikolatadaki kadmiyum ve kurşunun varlığı medyada önemli ilgi odağı olsa da, dünyanın dört bir yanındaki uzmanlar çikolatanın uluslararası alanda bu kirleticilere maruz kalmanın küçük bir kaynağı olduğunu buldular" dedi.

Çikolata veya kakao, tarihsel olarak yorgunluğu tedavi etmek ve sindirimi iyileştirmek için bir ilaç olarak kullanılmıştır. Ve çalışmalar kakaoda bulunan flavonoidlerin kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve diyabet riskini azaltabileceğini öne sürüyor. Ancak çikolatanın türü önemlidir; daha koyu çikolata genellikle daha yüksek miktarda kakao ve daha fazla flavonoid içerir. Kaynak: Washington Post

Ağır metal maruziyeti nelere yol açar?

Kurşun ve kadmiyuma kronik maruziyet böbrek fonksiyon bozukluğu ve diğer sağlık sorunlarıyla ilişkilidir. Bebekler, küçük çocuklar ve hamile kişiler özellikle savunmasız olabilir çünkü erken gelişim döneminde uzun süreli kurşun maruziyeti daha yüksek öğrenme güçlüğü riski veya daha düşük IQ seviyeleriyle ilişkilendirilmiştir.

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FDA'ya göre, ABD'deki küçük çocuklar onlarca yıl öncesine kıyasla çok daha az kurşun tüketiyor ve yiyorlar. 1980'de günde 43 mikrogram olan kurşun tüketimi, 2016'da günde yaklaşık 1 mikrograma düştü.

Ancak gıda ürünlerindeki kurşun kirliliği endişe verici olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sonbaharda FDA, küçük çocuklar için meyve püresi üreten üç markanın ürünlerini, tehlikeli düzeyde kurşun içerebileceği gerekçesiyle toplatma kararı aldı.

Frame, iyi haberin çocukların genelde bitter çikolata yemeyi sevmemesi olduğunu, çikolatanın ne kadar koyuysa, kakao tozunun da o kadar fazla ve kurşun, kadmiyum veya diğer metallerin daha yüksek miktarlarda olma potansiyeli olduğunu vurguladı.

ABD'deki Ulusal Şekerlemeciler Birliği'nin halkla ilişkiler ve iletişimden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Christopher Gindlesperger, çikolata ve kakaonun yenmesinin güvenli olduğunu ve gıda güvenliği ile ürün kalitesinin en yüksek öncelikleri olmaya devam ettiğini söyledi.

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Tulane Üniversitesi Halk Sağlığı ve Tropikal Tıp Okulu'nda çevre sağlığı bilimleri yardımcı doçenti olan Tewodros Godebo, topraktaki kadmiyumun orada yetişen kakao ağacına geçebileceğini ve "doğal bir kirlenmeye" yol açabileceğini söyledi.

Godebo, kurşunun kakao ürünlerinin üretimi sırasında topraktan değil, kurutma, işleme veya paketleme sırasında ortaya çıktığını söyledi. Buffalo Üniversitesi'nde epidemiyoloji ve çevre sağlığı alanında doçent olan Katarzyna Kordas ise çalışmanın bulgularının tüm çikolata veya kakao ürünlerinin eşit şekilde üretilmediğini gösterdiğini, bazılarının diğerlerinden daha fazla metal içerdiğini söyledi.

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Kordas, bir kişinin maruz kaldığı metal miktarının, gıdadaki kirleticinin ne kadar olduğuna, kişinin ne kadar tükettiğine ve aç veya tok karnına mı yediğine bağlı olduğuna, aç karnına yeme ile orantılı olarak vücudun daha fazla metal emme eğiliminde olduğunu söyledi ve ekledi.

“Bahsi geçen çalışmada tespit edilen kurşun veya kadmiyum miktarı genellikle katı referans değerlerinin altında kalıyor ve bu da endişe düzeyinin düşük olabileceğini gösteriyor.”

Bitter çikolata yemeli miyim?

Frame, kendisinin çikolata yemeye devam ettiğini, insanların beslenmelerindeki kurşun veya diğer ağır metallere maruz kalma olasılığını azaltmak için farklı gıdalardan oluşan çeşitli bir beslenme düzeni uygulayabileceklerini; kurşun, kadmiyum veya diğer metallere maruz kalma konusunda endişe duyan herkesin doktorundan kan testi istemesi gerektiğini belirtti.