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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 12.06.2020 - 17:22 | Son Güncelleme:

Çiğdem isminin anlamı nedir? Çiğdem ne demek

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Çiğdem isminin anlamı nedir? Çiğdem ne demek
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Kız çocukları için örnek temsil eden ve en beğenilen isimlerden biri olarak Çiğdem öne çıkıyor. Sadece güzel anlamı ile değil aynı zamanda özellikle okunuşu üzerinden çok fazla tercih edilmektedir. Peki, Çiğdem isminin anlamı nedir? Çiğdem ne demek? İşte bu güzel isim hakkında bilmeniz gereken detaylar.

Çiğdem kökeni Türkçeden gelen ve köklü bir tarihe sahip isimler arasındadır. Geçmişten günümüze kadar pek çok Türk Devleti'nde kullanılan hem kelime anlamı ile hem de isim olarak özel bir ifadedir. Türkçedeki karşılığı ise, ‘Zambakgillerden olan, çeşitli renklerde çiçek açan bir kır bitkisi’ şeklinde ifade edilmektedir.

 Çiğdem İsminin Anlamı

 Çiğdem isim olarak belli bir anlamı ifade etmek ile beraber, ayrıca halk arasında belli bir anlama sahiptir. Bu doğrultuda doğada bulunan çeşitli renklerle çiçek açan bir kır bitkisi olarak zambakgillere ait bir türdür. Ancak aynı zamanda halk arasında ayçiçeği olarak da bilinmektedir. Papatya gibi sarı yaprakları ile beraber öne çıkan ve büyük öneme sahip bitki türlerinin arasında yer almaktadır.

 Bu özel ve güzel anlamları ile beraber Çiğdem ismi Türkçede kız çocukları için en çok kullanılan yaygın isimler arasında geliyor. Anlamı ile beraber telaffuz ve okunuşu da kulağa hoş geldi için beyni görmektedir. Tek başına veya başka isimler ile beraber de kullanmak mümkün. Köklü bir tarihi olan ve Türkçeden gelen Çiğdem ismi, kız çocukları için değerlendirilebilecek en güzel adlardan biridir.

 

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