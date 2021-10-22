Çığ düşmesi kısaca nasıl oluşur? Çığ düşmesine neden olan etmenler nelerdir, vereceği zararlar neler...

Bitki örtüsünün yaygın olmadığı bölgelerde kar tabakalar halinde birikir ve yamaçlardan aşağılara doğru kar yığınları düşer. Bu olaya çığ düşmesi denir. Hemen hemen her sene yoğun kar yağışı ardından pek çok vatandaşımız bu doğa olayı sebebi ile yaşamını yitirmektedir.

Çığ Düşmesi Kısaca Nasıl Oluşur?

Genellikle bitki örtüsünün hakim olmadığı eğimli, engebeli ve dağlık bölgelerde, vadilerin yamaçlarında tabaka şeklinde biriken kar kütlelerinin dış ya da iç kuvvetlerin etkisi sebebi ile yamaçlardan aşağıya doğru hızlı bir şekilde kaymasına çığ düşmesi adı verilir. Çığ oluşumunun zararlarının en aza indirilebilmesi için, karlık ve dağlık alanlara ev yapılmamalı, yüksek ses ile konuşulmamalı ve yavaş bir şekilde hareket edilmeli, eğimli olan bölgeler ağaçlandırılmalı, çığ riski bulunan yerlere perdeleme yapılmalıdır.

Çığ Düşmesine Neden Olan Etmenler Nelerdir?

Fazla yağan karın hemen ardından yüksek dağlara ilk 2 gün geçmeden tırmanmak,

Şiddetli rüzgarlar ile birlikte oluşan kar fırtınaları,

Orta eğimli olan yamaçlarda kar yağışı,

Farklı ağırlık ve ıslaklığa sahip olan karların üst üste yağması sonucu kar kütlelerinin birbirini tutmaması,

Yer çekimi kuvveti ve kayaların kütlelerinde meydana gelen bozulmalar,

Hava ısısında meydana gelen değişimler,

Dışbükey kar tabakalarının oluşması,

Tırmanış yaparken çanak yapılar ve vadi tabanı dışındaki alanların kullanılması,

Islak yağışın kar kütlelerinin birbirinden ayrılmasına neden olması,

Ormanlık olmayan arazilerde tehlike daha yüksektir,

Balkon ve korniş gibi yapılar çığ başlamasına neden olabilmektedir,

Güney ve batı yamaçları güneş görmediğinden çığ riski daha yüksektir, yaz mevsiminde durum değişebilir.

Çığ Düşmesinin Verebileceği Zararlar Nelerdir?

Çığ düşmesinin ardında şehirlere kadar inen kar su basmasına sebep olabilir,

Tarım arazilerinde yetiştirilen ürünler don olayına uğrar ve telef olur,

Küçük ve büyük baş hayvanların çığ altında kalmaları sonucunda kurtulma şansları çok az olduğundan yaşamları risk altındadır,

Bitkilerin köklerinde çıkmasına neden olarak, var olan bitki örtüsünün yok olmasına sebep olabilir, bu nedenle pek çok hayvanın doğal yaşam alanları yok olabilir,

Etkileri kalıcı olabilir ve çevre halkının bu felaketten kurtulmaları için maddi ve manevi olarak zor bir süreç geçirmelerine sebep olabilir,

Toprağın çığ ile birlikte sürüklenmesi erozyon oluşma riskini artırır.