Çift taraflı bant nasıl çıkar? Araba ve duvarlardan çift taraflı bant nasıl kopartılır...

Çift taraflı bantlar uygun yöntemler kullanılarak yapıştırıldığı yerden söküldüğü zaman arkasında iz veya bir kalıntı bırakmamaktadır.

Çift Taraflı Bantlar Nasıl Çıkar?

Çift taraflı bantlar kullanımı kolay olan ürünler arasında yer almaktadır. Duvarlara, fayanslara ve mobilyalara iyi yüzey monte edebilmek amacıyla kullanılan güçlü yapışma özelliğine sahip bir malzeme olmaktadır. Çift taraflı bantlar yapıştığı yüzeylere zarar vermediği için sıklıkla kullanılmaktadır. Bu bantlar yüzeylere zarar vermese dahi çıkartırken dikkatli olunması gereken birtakım hususlar bulunmaktadır.

Çift bantların uygulanacağı yerlerde bulunan yüzeylerin temiz ve çıkıntısız olması gerekmektedir. Bu durum bandın yüzeye daha iyi yapışmasına katkıda bulunmaktadır. Çift taraflı bantları yapıştırıldığı yerden çıkarmanın birkaç yolu bulunmaktadır. Bunları şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır:

- Bandın çıkarılmak istenilen yüzeyine sıcak su dökerek biraz beklenilmeli ve bant yavaşça çıkartılmalıdır.

- Güçlü yapışma özelliği olan çift taraflı bantlar sıcaklık veren herhangi bir malzeme ile ısıtılarak çıkarılabilmektedir.

- Aseton içeriğinde bulunan kimyasallardan dolayı güçlü bir çözücü olmaktadır. Bu nedenle çift taraflı bantları yapıştırılan yüzeyden çıkartmaktadır. Aseton duvar ya da herhangi bir eşyaya bu çıkarma işlemi sırasında zarar vermemektedir.

Araba Ve Duvarlardan Çift Taraflı Bant Nasıl Kopartılır?

Araba ve duvarlara yapıştırılan çift taraflı bantlar hem kullanım hem de kolay sökülmesi nedeniyle insanlar tarafından kullanım alanı oldukça geniş olan bir ürün olmaktadır. Çift taraflı bantları çıkarmak için kullanılan pek çok değişik yol bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır:

- Duvarda bulunan çift taraflı bantları çözmenin en bilindik yöntemi ütü ya da fön makinesi gibi malzemeler yardımıyla yüzeylere ısı vererek yapılmaktadır. Bu işlem için sıcaklık derecesinin yeterli seviyede olması gerekmektedir.

- Bir miktar su içerisinde eritilen çamaşır sodası ile çift taraflı bandın izleri yok edilebilmektedir. Bir parça bez ve çamaşır sodalı suyla duvar silinerek bandın yapışkan izinden kurtulmak mümkündür.

- Gaz yağı çift taraflı bandın izlerini yok eden alternatif yöntemlerden biri olmaktadır. Bu işlemden sonra duvar ve araba yüzeyinde yağ izi kalmaması için ıslak bir bezle iyice silinmesi gerekmektedir.

- Makyajı temizlemek için geliştirilmiş makyaj sütleri de arabalardaki ve duvarlardaki çift taraflı bant izlerini çıkartmak için kullanılmaktadır.

- Çift taraflı bantlar biraz zeytinyağı ve karbonattan oluşan bir karışım sayesinde duvar ve araba yüzeylerinden kolaylıkla çıkabilmektedir.