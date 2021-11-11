Çiçek İsimleri Ve Anlamları Nelerdir? Çiçeklerin Anlamları Hakkında Bilgi

Birbirinden güzel, mis kokulu çiçeklerin her birinin isimlerinin de farklı anlamları bulunmaktadır.



Çiçek İsimleri ve Anlamları?



İnsanlar günlük rutinlerinde bile bir parça doğa ile birlikte olmak arzusundadırlar. Bunun içindir ki, minik bir saksıdaki kaktüs bile güne mutlu başlamak için yeterli olabilmektedir. Ya da sevdiği kişiden bir buket nergis çiçeği almak kişiyi heyecanlandırmaktadır. Hasat ziyaretine bir demet papatya ile gitmek moral yükseltmektedir.



Çiçeklerin olmadığı bir hayat düşünülemez, çağdaş yaşamın zor ve kapalı alanlarda süren akışında bile bir minik çiçek, tabiatın insana göz kırpması gibidir. Dünya üzerinde tür ve çeşit bakımından belki binlerce çeşit çiçek bulunmaktadır. Bilinen en yaygın bazı çiçeklerin isimleri ve anlamları şu şekildedir:

Gelin Çiçeği: Ağlayan gelin çiçeği baharın gelişini müjdeler. Dağların eteklerinde, havadar toprakları seven gelin çiçeği turuncu ve kırmızı renklerde açar. "Ağlayan gelin çiçeğin" bu ismin verilmesinin sebebi şudur. Bu çiçek ters lale formundadır. Çiçeğin gece üzerinde biriken suyu gündüz vakti dışarı atması sebebiyle ağlayan gelin çiçeği adı verilmiştir.

Horoz İbiği Çiçeği: Koyu pembe renkte açan bu çiçek bol güneşi sever ve soğuk ortamlarda yetişmez. Çiçeğin formu adeta horoz ibiğini andırı, bu sebeple bu isim verilmiştir.

Anemon: Dağ lalesi olarak da bilinen bu çiçek çok güzel bir kokuya sahiptir. Açık maviden mor tona kadar renklerde açmaktadır. Anemon çiçeğine dağ lalesi denmesinin sebebi dağlık bölgede yetişmesindendir.

Çiçeklerin Anlamları Hakkında Bilgi



Çeşit çeşit çiçeklere bakmak ve koklamak insanın ruhunu dinlendiren en güzel eylemlerdendir. Zaman içerisinde çiçeklere bazı anlamlar yüklenmiştir. Bazı çiçekler ve anlamları şöyledir:

Kırmızı gül: En çok bilinen çiçek çeşidi olan kırmızı gül aşk ile ilişkilendirilir. Bu pek yanlış sayılmaz. Çünkü kırmızı gül "istek ve arzu"yu temsil eder. Bu sebeple aşkını ilan edecek olan kişi bunu kırmızı gül ile yapmayı tercih eder.

Pembe gül: Güller, çiçekler arasında en asil ve zarif çiçeklerdir. Pembe gülün anlamı ise "gönlüm sende, sana ilgim var" biçiminde bir anlama sahiptir.

Beyaz Gül: Beyaz gül, güller arasında sadelik ve saflığı ile dikkat çeker. Gerçekten de beyaz güle yüklenen anlam "masumluk, saflık"tır.

Kırmızı Karanfil: Karanfil, özellikle de kırmızı karanfil "sevgi, içtenlik, dostluk" gibi anlamları içerir.

Pembe Glayör: Bu güzel çiçek de "zarafet, nezaket" gibi anlamları barındırır.

Orkide çiçeği: Çiçekler arasında asil ve mağrur bir çiçek olan orkide "gururu, mağrur olma halini" ifade eder.

Nilüfer çiçeği: Çok fazla hikaye ve masallara konu olmuş olan nilüfer çiçeği de dikkat çeken bir çiçek olup, anlamı da "mutluluk"tur.

Beyaz Krizantem: Beyaz krizantem en çok sevilen çiçekler arasında yer alır. Beyaz krizantemin anlamı "sadakat"tir.

Papatya: Baharın müjdecisi, şarkılara konu papatya çiçeğinin anlamı da "bolluk ve sıhhat"tir.