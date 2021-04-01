Çiçek hastalığı nedir? Çiçek hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemi

Çiçek hastalığı nedir?

Çiçek hastalığının bir diğer adı da ‘Variola’ dır. Çocuklarda daha sık görülür. Variola major ve Variola minor olmak üzere iki tipi vardır. Variola major’de ölüm oranı, minor’e göre daha yüksektir. Virüs kökenli bir hastalık olan çiçek hastalığı genellikle suçiçeği ile karıştırılır. Çiçek hastalığı tıpkı suçiçeği gibi bulaşıcıdır, ancak farklı olarak çiçek hastalığı en fazla ölüme sebep olan hastalıklardan biridir. Çiçek hastalığının belirtileri gözle görülebilir.

Çiçek hastalığının belirtileri nelerdir?

Çiçeğin hastalığının kökeni, bir tür çiçek virüsü olan 'Poxvirüs’tür. Hastalık, irinli yaralarının içinde bulunur ve hastanın eşyalarıyla, hastaya yaklaşmayla, sineklerle ve virüslü havanın solunmasıyla bulaşır. Çiçek hastalığının 10-14 günlük bir kuluçka dönemi vardır.

Ani ve şiddetli belirtilerle başlayan hastalıkta baş ve sırt ağrısı, kusma, kas sertleşmesi ve 39-40 °C'ye varan ateş görülür. 3-4 gün süren bu başlangıç dönemi yerini vücutta kırmızı lekelere bırakır ve ateş düşer.

Önce yüzde, ardından baş, göğüs, sırt, kol ve bacaklarda sert kabartılar durumunda küçük kırmızı lekeler belirir. Bu lekelerin içi sıvı doludur. Daha sonra bu sıvılar sivilce şeklindeki irinlere dönüşür. Bu sırada ateş yeniden yükselir. Yaklaşık 12 gün sonra sivilceler patlar, 16. günde sivilcelerin üzeri kabuk tutar. 2. ve 3. haftalarda kabuklar yerlerinde çukur bırakarak düşerler.

Çiçek hastalığı tedavi yöntemi

Çiçek hastalığının belirli bir tedavisi yoktur. Hastanın yüzü sık sık yıkanarak gözlerle birlikte korunmalıdır. Hasta 6 hafta karantinaya alınır. Bu sırada hastaya ilaç tedavisi uygulanırken, hastaya yaklaşmış kişiler de aşılanarak gözetim altında tutulmalıdır.