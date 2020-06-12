Chia tohumlu duyusal etkinlik

Duyusal etkinliklerin çocukların üzerindeki olumlu birçok etkisi vardır. Doğdukları ilk günden itibaren, çocuklar dünyayı duyuları ile keşfetmek için tasarlanırlar. Bu yüzden, bebekler ve küçük çocuklar her şeye dokunur, her şeyi ağızlarına götürür, neden komik sesler çıkardıklarını deneyimlerler. Çocuğunuz bu yüzden başları dönene kadar daireler çizerek dönerler, düşerler, sonra ayağa kalkarlar ve tekrar yaparlar.

Malzemeler

1 su bardağı chia tohumu

4 su bardağı su

Renklerdirmek için boya

Yapılışı

Chia tohumu bir kaba konur.

Üzerine 4 su bardağı su eklenir.

4-5 saat buzdolabında bekletilerek chia tohumunun şişmesi beklenir.

Dolaptan çıkarılan karışıma boya eklenir ve karıştırılır.

Ve eğlence başlar.

Not: İçerisine 2,5 su bardağı nişasta konularak istenirse slime haline de getirilebilir. Biz resimdeki etkinlikte nişasta kullanmadık.

Kazanım

Duyusal keşif çocuğun dünyayı bir bakıma inceleme, keşfetme, kategorize etme ve anlamlandırma yöntemidir, onlara duyusal oyun için fırsatlar yaratmak da fayda sağlar.

Farklı tür dokular, zevkler ve nesnelerle oynamak, çocuğunuzun dünya hakkında yeni konuşma yolları geliştirmesine yardımcı olur.

Duyusal oyun genellikle sıkma, dökme ve bağlama hareketlerini ve becerilerini kullanarak ve keşfederek ince motor becerileri kullanmayı ve geliştirmeyi içerir.

Bu tür duyusal oyunlar çocuklar için sakinleştiricidir çünkü rahatsızlıklarını, huzursuzluklarını veya başka tür bir yıpratıcı durum olup olmadığını, kendi iç rahatsızlıklarını düzenlemelerine yardımcı olur.

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.