ÇGYD’den 4+4+4 eğitim sistemine tepki

Eğitim sisteminde 4+4+4 düzeni birçok platformda tartışılmaya devam edilirken, Çocuk Gençlik Yayınları Derneği (ÇGDY) de konuyla ilgili basın açıklamasını yaptı.

“İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM gündemine gelmiş ve komisyonlarda görüşülmeye başlanmıştır.

Biz, çocuk edebiyatı alanındaki yazar, çizer, yayıncı ve alan uzmanlarından oluşan ÇGYD (Çocuk Gençlik Yayınları Derneği) olarak söz konusu teklifin; ülkemizin zorunlu eğitim sistemini fiili olarak sekiz yıldan dört yıla indirmek gibi bir sonuca yol açabileceği ve bunun da toplumsal gelişmede telafisi olanaksız, önemli sorunlar yaratabileceği kaygısıyla konuya dikkat çekmeyi ve bu kaygımızı kamuoyuyla paylaşmayı varlığımızın temel görevlerinden biri sayıyoruz. Yazarlar, çizerler, yayıncılar ve akademisyenler olarak toplumun vicdanı olduğu kadar, dili de olmayı sorumluluklarımızın içinde kabul ediyoruz.

Bu çerçeveden hareket eden görüşlerimiz özetle şöyledir:

1. Yasa okul öncesi çocukları kapsam dışı bırakmaktadır. Oysa eğitim bir bütündür. Okul öncesi eğitim çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel gelişmelerine yardımcı olarak onları okula hazırlar. Temel eğitimle bağlantısı asla görmezliğe gelinemez.

2. Sekiz yıllık zorunlu kesintisiz eğitim daha çok çocuğun okullu olmasını ve okul ortamından daha uzun süre yararlanmalarını sağlamıştır. Oysa teklif, “4+4+4” düzeniyle zorunlu eğitime kesinti getirerek, bu olumlu sonucu zedelemektedir. Ayrıca şimdiye kadar devletin üstlendiği 8 yıllık sorumluluğun başkalarıyla paylaşılması olasılığı ortaya çıkmaktadır ki, bunun nasıl gerçekleşeceği konusunda yoğun toplumsal kaygılar mevcuttur.

3. İlk 4 yıllık eğitimden sonra başka okullara geçme durumu devreye gireceğinden zaten ciddi sorunlar içeren sınav sistemi çocuğun yaşamına daha erken yaşta girecek, çocukta daha ağır psikolojik zararlar yaratacaktır. Bu, şimdilik ötelenmiş görünen sorunun öne çekilmesi demektir.

4. Yasanın göz ardı edilen en önemli olası sonuçlarından biri kız çocukların, öğretim sisteminin içinde kalıyor görünmelerine karşın, onların okuldan alınmalarına olanak tanıyacak ve toplumsallaşma süreçleriyle, sosyal yaşama katılma özgürlüklerinin yolunu tıkayacaktır.

5. Çocukların çok küçük yaşta meslek eğitimine yönlendirilmelerinin önü açılacaktır. Daha da önemlisi, uygar dünyanın kesinlikle yasaklamış olduğu çocuk işçiliğine davetiye çıkarılmış gibi olacaktır.

Bu kaygıları giderecek bir metin oluşturuluncaya kadar, teklifin geri çekilmesini ve yeni metnin toplumsal katılımla oluşturulmasını talep ediyoruz.”

ÇGYD Yönetim Kurulu

OKUL ÖNCESİ ÇOCUK DERGİLERİNİN ÖNEMİ