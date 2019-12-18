MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri İsimler Sözlüğü HaberleriCeylin isminin anlamı nedir? Ceylin ne demek?
Geriİsimler Sözlüğü Ceylin isminin anlamı nedir? Ceylin ne demek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 18.12.2019 - 14:27 | Son Güncelleme:

Ceylin isminin anlamı nedir? Ceylin ne demek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ceylin isminin anlamı nedir? Ceylin ne demek?
Abone Olgoogle-news

Ceylin isminin anlamı ve ismin barındırdığı özellikler merak ediliyor. Anne baba adaylarının çocuklarına isim koyma arefesinde özellikle internette isim araştırması yaparken bir çok ismin anlamına bakılıyor. Peki Ceylin isminin anlamı nedir?

Ceylin ismi yengeç anlamına gelmektedir. Ayrıca yengeç yuvası olarak da isim anlamı olduğu belirtilir. Ceylin isminin kökeni ise Farsçadır.

Ceylin Ne Demek

Ceylin ne demek Ceylin Türk dil kurumunda yer almamaktadır. Ceylin ismi yengeç anlamını taşımaktadır.

Ceylin İsminin Özellikleri

Planlı kişi olurlar. Bir işi yapmadan önce mutlaka önceden plan kurarlar. Ve analitik düşünme yetenekleri gelişmiştir. Oldukça tertipli ve titiz kişilerdir. Dolayısıyla her işte mükemmelliği aramaktadırlar.

Titizliğinden ötürü yapılacak işlerde çok aceleci davranmazlar. Her şeyin kusursuz olmalarını dilerler ve bunun için de gayret gösterirler. Aynı zamanda disiplinli kişilerdir. Karışıklıktan ve belirsizlikten hoşlanmazlar.

Ceylin İsmi Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor mu?

Ceylin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle