Ceren isminin anlamı nedir? Ceren ne demek?

Ceren ismi halk ağzında 'Ceylan' anlamına gelmektedir. Kökeni Moğolca olduğu için de Moğolcada 'Ceylan' anlamını ifade ettiğine yer verilir.

Ceren İsminin Anlamı Nedir?

Ceren isminin anlamı, 'Ceylan' olmaktadır. Ceylan anlamı ile TDK Sözlüğünde de bu bilgiye yer verilirken diğer anlamları ise; Naif, Zarif, Toprak küp ve Ceylan ahu anlamları olarak diğer kaynaklarda yer almaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de Ceren ismi geçmemektedir. Ancak kaynaklardaki anlamları incelendiğinde sakıncalı olan bir anlama rastlanmadığı için kullanımında bir sakınca yoktur. Kur'an-ı Kerim'de yer almaması ise kökeninin Arapça olmamasından kaynaklanmaktadır.

Ceren İsmi Ne Demek

Ceylanı ifade eden Ceren ismi, 'İyi koşan biçimli at anlamına gelir.' Anlamı itibari ile yine Ceylan anlamının izini taşımaktadır.

Ceren isminin anlamları ele alındığında, Ceren isminin sahip olduğu kişisel özellikler ise aşağıda belirtilmiştir.

1. Herhangi bir konuda sonuna kadar mücadeleci olmayı benimseyen kimsedir, vazgeçmeyi sevmez.

2. İletişim kurmada oldukça yeteneklidir, dolayısıyla konuşma yeteneği bulunur.

3. Kurmak istediği ilişkileri özenir, sevgiyi ve saygıyı karşılık ilkesine bağlı olmadan gerçekleştirir.

4. Yardımsever kimsedir, yardımı yapması gerektiği bir iş olarak görmez.