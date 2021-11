Cennetteki Meleklerin İsimleri Ve Görevleri Nelerdir? Cennette Görevli Olan Melekler

Melekler, belirli bir dini inanca sahip olmuş olan insanların ilgisini çekmiş olan varlıklardır. Göze görünmeyen bu varlıkları insan oğlu hep merak etmiş ve araştırmıştır. Melekler hakkında bazı bilgiler Kur'an vasıtasıyla insanlara aktarılmış olsa da insanlar bu konuda yeterli bilgiye sahip değillerdir. Ancak pek çok insan özellikle de cennetteki meleklerin isimlerini ve görevlerini çok merak etmekte ve araştırmaktadır.



Cennetteki Meleklerin İsimleri ve Görevleri Nelerdir?



Ayetlerde ve hadislerde sayıları ile alakalı olarak her hangi bir bilgiye yer verilmemiş olan melekler, oldukça fazla sayıda olan nurani varlıklardır. Meleklerin en temel görevleri ise Allah'a kulluk etmektir. Bunun beraberinde koşulsuz şartsız onun emirlerini yerine getirirler. Bu kapsamda Allah tarafından yaratılmış olan pek çok melekler ve bu meleklerin yapmakla yükümlü oldukları görevleri bulunmaktadır. Bu meleklerden bazıları da cennette görevli olmaktadır.



Cennette görevli olan meleklerin sayısı insanlar tarafından bilinmemektedir. Bu bilgiye sadece Allah sahip durumdadır. Cennette görev yapan meleklerin isimleri ve ne görev yaptıklarına dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Fakat cennetteki meleklerin başı Rıdvan adındaki bir melektir.



Cennetteki meleklerin cennet ehlini orada ebedi kalmakla müjdeledikleri bildirilmektedir. Bununla alakalı olarak Allah-u Teâlâ Kur'an-ı, Kerimde şöyle buyuruyor:



“Rablerine karşı gelmekten sakınanlar bölük bölük cennete sevk edilirler. Kapıları açılmış olduğu halde oraya vardıkları zaman bekçileri onlara: ‘Selamun aleykum! Tertemiz oldunuz. Artık ebedi kalmak üzere girin buraya! derler.”

Zümer Suresi 73. Ayet



Allah-u Teâlâ Kur'an - ı Kerimde şöyle buyuruyor:



“…Ve melekler de her kapıdan onların yanına girerler: ‘Sabretmenize karşılık olarak selam size! Dünya yurdunun sonu ne güzeldir derler.”



Ra’d Suresi 23. ve 24. Ayet.



Cennette Görevli Olan Melekler



Allah çok sayıda melekler yaratmış ve bu meleklere birbirinden farklı görevler yüklemiştir. Bu meleklerin her biri kendilerine verilen emri yerine getirmek noktasında asla hataya düşmez ve görevi yapmaktan asla kaçınmazlar. Kendilerine verilmiş olan her türlü görevi eksiksiz olarak yerine getirirler. Bu kapsamda da Allah'ın cennette görevlendirmiş olduğu melekler bulunmaktadır. Fakat bu meleklerin isimlerinin ve görevlerinin neler olduğu konusunda net bir bilgi verilmemektedir. Fakat cennete görevli olan meleklerin başının Rıdvan olduğu bilinmektedir.



Cennette görev üstlenen meleklere, cennete girmeye hak kazanmış olan kulları karşılar ve onlara yol gösterirler. Ancak bu görevlerin ne şekilde ve nasıl yapıldığı konusunda bir bilgi bulunmamaktadır. Bu sebeple cennete görevli olan melekler hakkında insanların merak ettiği pek çok soru ne yazık ki yanıtsız kalmaktadır.



Cennetin kapısında ve cennette görev yapan çok sayıda melekler vardır bu meleklerden en büyüğü Rıdvan'dır.



Rıdvan İsmi ise: Rıza, rıza almak ve cennet kapısının bekçisi anlamına gelmektedir. Bu meleğin ismi dışında herhangi bir meleğin ismi ve görevi ile alakalı bir bilgi bulunmamaktadır. Bu doğrultuda cennette görevli olan melekler konusunda bilgiye sahip olan tek varlık Allah olmaktadır.



Cennette görevli olan melekler hakkında araştırma yapan insanları bu durum neticesinde aramış oldukları bilgiye erişememektedir. Buna göre insanlar tarafından bilinmeyen pek çok konu bulunmakta olup cennette görevli olan meleklerde bu konuya dahil durumdadır. Bunun en önemli sebebi ise Kur'an’da ve hadislerde melekler hakkında verilen bilgilerin çok kısıtlı olmasıdır.