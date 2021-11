Cennetin İsimleri Ve Anlamları Nelerdir? Kur'an-I Kerim'de Geçen Cennet Adları

Cennet, tüm Müminlerin girmeyi arzu ettiği bir mekandır. Her Mümin ahirete göçtükten sonra cennete girme arzusu taşır. Bundan dolayı cennet hakkında bilgi sahibi olmak isteyen insanların sayısı oldukça fazladır. Cennet ile alakalı en fazla merak edilen konu ise cennetin Kur'an’da geçen isimleri ve bu isimlerin anlamı olmaktadır. Bu sebeple konuyla alakalı doğru ve kolay anlaşılır bir şekilde bilgi verilmesi büyük önemdedir.



Cennetin İsimleri ve Anlamları Nelerdir?



Cennetin isimleri ve anlamları çok fazla insanın merak edip araştırdığı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakımdan cennetin isimlerinin doğru şekilde verilmesi ve anlamlarının anlaşılır şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Cennetin isimleri kaynaklarda Cennetin 8 ismi, Cennetin 8 kapısı veya 8 katı olarak geçmektedir. İlk olarak cennetin isimlerine yer verilmesinde fayda olacaktır.



1- Cenneti Adn

2- Cennetül Meva

3- Firdevs

4- Darül Huld

5- El Makamül Emin

6- Cennatün Naim

7- Darül Mukame

8- Darüs Selam



Cennetin İsimlerinin anlamları;



1- Cenneti Adn: En geniş anlamı ikamet etme, ikamet edilen yer demektir.



2-Cennetül Meva: Salih amel işleyen kişilerin, Allah yolunda şehit olanların ve mümin kulların barınağı olan bir cennettir. Meva cenneti huzuru temsil eder.



3- Firdevs: Her türlü nimeti içerisinde barındıran Firdevs cennet bahçesi olup özellikle de, içerisinde bağlar, üzümler, bahçeler bulunan mekan anlamını taşımaktadır. Esasında Firdevs ismi cennetin bütününü ifade etmekte olup aynı zamanda ortasını ve en değerli bölgesini de ifade eder.



4- Darül Huld: Ebedi olarak kalınacak olan, yurt gibi anlamları taşımasının yanı sıra, “ev, konak, şehir, yurt ” gibi anlamları da ifade etmektedir.



5- El Makamül Emin: İçerisinde bulunmakta olan insanların güven içerisinde olacağı makam anlamını taşımaktadır. Adından da anlaşılacağı şekilde El-makamü’l-emin yani, “emin bir makam” anlamını ifade etmektedir. Bu Cennet’in içerisinde olanlar sonsuza kadar her şeyden emin olarak yaşamlarını devam ettireceklerdir.



6- Darüs Selam: İçerisinde bulunan insanların esenlik içinde olacakları yurt anlamına gelmektedir. Darüs Selam cenneti manevi ve maddi afetlerden, hoşa gitmeyecek olan şeylerden korunan anlamındaki selam ile dar/yurt kelimelerinden oluşur.



7- Cennatün Naim: Sayısız ve sonsuz nimetlerle dolu durumda olan bu cennet pek çok ayeti kerimede geçmektedir. Arapçada “refah, huzur, mutluluk” anlamlarına gelmekte olup nimet kelimesinden daha geniş bir mana içermekte olan Naim ismi, insanların mutluluk bulduğu manevi ve maddi güzellikleri ifade eder.



8- Darül Mukame: Ebediyen kalınacak olan yer anlamına gelen bu isim asıl durulacak yer, ebedi olarak kalınacak yurt anlamını taşımaktadır.



Kur'an-ı Kerim'de Geçen Cennet Adları



Cennetin isimleri Kuran'ı Kerim'de geçmektedir. Buna göre cennetin Kuran'ı Kerim'de geçmekte olan isimleri şunlardır:



- Daru'l-hulud - Ebedi bahçeler (Furkan Suresi: 15)

- Cennetü Adn - Ebedi mutluluğun bahçesi (Tevbe Suresi: 72, Ra'd Suresi : 23)

- Cennatü'n-naim - Sevinç bahçesi (Maide suresi: 65, Yunus Suresi: 9, Hac suresi: 56)

- Firdevs - Cennetin en yüksek bahçeleri (Kehf Suresi: 107, Mü'minun Suresi: 11)

- Daru'l-mukame - Ev/yuva (Fatır suresi: 35)

- El-Makamü'l-emin - Güvenlik evi (Duhan suresi: 51)

- Cennetü'l Me'va - Barınağın bahçesi (Necm Suresi: 15)

- Daru's selam - Huzur evi/yuvası (Yunus suresi: 25)