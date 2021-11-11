Cennet Çiçeklerinin İsimleri Nelerdir? Cennette Açan Çiçekler Ve Özellikleri

Pek çok güzelliklerin olduğu, özlem duyulan bir yer olan cennette en güzel bahçelerin olduğu ve bu bahçelerde de çiçeklerin bulunduğu Kuran'da anlatılmaktadır.



Cennet Çiçeklerinin İsimleri Nelerdir?



Kuran'da belirtildiği şekilde dünyadaki yaşamını sürdüren Müslüman öldükten sonra cennete gitmeyi arzular. Bu dünyanın bir sınav yeri olduğunu bilinir ve yaşamında amellerini buna göre yapar. Kuran'da pek çok yerde cennet tasvir edilmiştir. Cennet çok muhteşem ve mutluluk verici bir yer olarak tanıtılmıştır. Çünkü iyi Müslüman bu dünya sınavından başarı ile çıktığında ebedi kalacağı cennet ile müjdelenmiştir.



Cennet kavramı sadece Kuran'da anlatılmamıştır. Edebi eserlere, şiirlere ve kasidelere de "cennet ve cennet bahçeleri" her zaman konu olmuştur. Cennette çok özel meyvelerin olacağı, cennette ağaçların ve değişik bitkilerin yer alacağı tasvir edilmiştir.



Fuzuli gibi veya Baki gibi çok ünlü Divan Edebiyat ustaları gazel ve kasidelerinden cennet çiçeklerini kullanmışlardır. Öte yandan cennet çiçekleri olarak bilinen bu çiçek isimleri sadece edebi eserlerde görünmezler. Pek çok "cennet çiçeği" kız çocuklarına isim olarak da konulur.



Kuran'da geçen cennet çiçeklerini bazılarının adları şunlardır: Sidelya, Belinay, Dalya, Gonca, Sad-berg. Sadece çiçekler değil cennette birbirinden özel ve güzel başka bitkiler, ağaçlar da bulunmaktadır. Bu ağaçlardan birisi de Hz. Muhammed'in pek sevdiği sudan ağacıdır.



Cennette Açan Çiçekler ve Özellikler



Müslüman için amaç bu dünyayı Allah'ın istediği biçimde ve Kur’an’i bir ahlak üzerine yaşamaktır. Bu sebeple de Kuran'ın emirlerine uyarak ömrünü tamamlamaya gayret eder. Müslüman fani dünyanın geçici olduğunu ve ebedi kalacak yerin ya cehennem ya da cennet olacağını bilir.



Azap yeri olan cehennemde kalmamak ve cennetin köşesinde Yaradan'ın rızasını kazanmış bir mümin olarak bulunabilmek için gayret gösterir. Allah'ın Kuran'da bildirdiği gibi iyi ameller işlemeye bu sebeple gayret gösterir.



Kuran'da tasvir edilen cennette, insanın aklının alamayacağı kadar çok güzellikler bulunacağı bildirilmiştir. Bu güzelliklerden birisi de cennette bulunan "cennet çiçekleridir." Kuran'da cennet çiçeklerinin isimleri geçmektedir. Buna göre cennet çiçekleri ve özellikleri şunlardır:

Sad-berg: Bu çiçek sadece Kuran'da geçmez. Divan edebiyatında ve tekke edebiyatında da çokça yer bulur. Sad-berg çiçeği esasında aynı zamanda bir gül çeşididir. Sad-berg çiçeği ise her rengi farklı biçimde açan yüz yapraklı bir çiçek olma özelliğine sahiptir.

Gonca: Tasvir edildiğine göre dünyada benzeri görülmemiş güzellikte gonca güller olacaktır. Bu gonca güller daha önce dünyada olandan farklı ve muhteşem güzellikleri ile göz kamaştıracaktır.

Belinay çiçeği: Bu cennet çiçeği cennetin en yüksek mertebelerinde bulunacak ve hiç bilinmeyen güzellikte olacaktır. Belinay çiçeğinin yapraklarından ışık huzmeleri göz kamaştıracak derecede çarpıcı güzellikte bulunacaktır.

Sidelya: Yıldız çiçeği olarak da bilinen bu cennet çiçeği muhteşem güzellikte ve turuncu, kırmızı gibi renklerde bulunacaktır.