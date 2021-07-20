Cemil isminin anlamı nedir? Cemil ne demek? Cemil adının özellikleri, analizi ve kökeni
Allah'ın isimlerinden biri olan Cemil kelimesinin sözlük anlamı güzeldir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan Cemil, ülkemizde kullanılan en popüler isimlerin başında geliyor. Cem kökünden türetilmiş olan bu kelime, tüm güzellikleri kendisinde toplayan anlamında da kullanılır. Cemil isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kuran'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Ülkemizde yaklaşık 65 bin kişi Cemil ismini taşımaktadır. Bu isim Arapça konuşulan birçok ülkede de yaygın bir şekilde kullanılıyor.
Cemil İsminin Anlamı Nedir? Cemil Ne Demek?
Cemil isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Esma-i Hüsnada yer alan 99 isimden biri (El-Cemil)
İkinci Anlamı: Yüz güzelliği
Üçüncü Anlamı: Tüm güzelliklerin ve iyiliklerin kaynağı
Cemil İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 2
Renk sembolü: Mavi
Cemil İsminin Analizi
Harf analizine göre Cemil isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Özü sözü bir olduğu için çevresindekilere güven verir.
2- Kimseye kin gütmez.
Cemil Adının Kökeni
Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan Cemil adı Arapça kökenlidir.
Cemil İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Celil
2- Selim
3- Halil
4- Kâmil
5- Kemal
6- Can
7- Kerim
8- Cemal
9- Salim
10- Veli
Cemil İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Cemil ismi, Kur’an'ı Kerim'in 12. suresi olan Yusuf Suresinde geçmektedir. Bu ayette tüm mümin kullara güzelce sabretmeleri ve sadece Allah'tan yardım istemeleri emredilir.