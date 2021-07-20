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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 20.07.2021 - 05:09 | Son Güncelleme:

Cemil isminin anlamı nedir? Cemil ne demek? Cemil adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Cemil isminin anlamı nedir? Cemil ne demek? Cemil adının özellikleri, analizi ve kökeni

Allah'ın isimlerinden biri olan Cemil kelimesinin sözlük anlamı güzeldir. Dilimize Arapçadan geçmiş olan Cemil, ülkemizde kullanılan en popüler isimlerin başında geliyor. Cem kökünden türetilmiş olan bu kelime, tüm güzellikleri kendisinde toplayan anlamında da kullanılır. Cemil isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kuran'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde yaklaşık 65 bin kişi Cemil ismini taşımaktadır. Bu isim Arapça konuşulan birçok ülkede de yaygın bir şekilde kullanılıyor.

 Cemil İsminin Anlamı Nedir? Cemil Ne Demek?

 Cemil isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Esma-i Hüsnada yer alan 99 isimden biri (El-Cemil)

 İkinci Anlamı: Yüz güzelliği

 Üçüncü Anlamı: Tüm güzelliklerin ve iyiliklerin kaynağı

 Cemil İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Uğurlu sayısı: 2

 Renk sembolü: Mavi

 Cemil İsminin Analizi

 Harf analizine göre Cemil isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Özü sözü bir olduğu için çevresindekilere güven verir.

 2- Kimseye kin gütmez.

 Cemil Adının Kökeni

 Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan Cemil adı Arapça kökenlidir.

 Cemil İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Celil

 2- Selim

 3- Halil

 4- Kâmil

 5- Kemal

 6- Can

 7- Kerim

 8- Cemal

 9- Salim

 10- Veli

 Cemil İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Cemil ismi, Kur’an'ı Kerim'in 12. suresi olan Yusuf Suresinde geçmektedir. Bu ayette tüm mümin kullara güzelce sabretmeleri ve sadece Allah'tan yardım istemeleri emredilir.

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