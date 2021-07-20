Cemil isminin anlamı nedir? Cemil ne demek? Cemil adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde yaklaşık 65 bin kişi Cemil ismini taşımaktadır. Bu isim Arapça konuşulan birçok ülkede de yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Cemil İsminin Anlamı Nedir? Cemil Ne Demek?

Cemil isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Esma-i Hüsnada yer alan 99 isimden biri (El-Cemil)

İkinci Anlamı: Yüz güzelliği

Üçüncü Anlamı: Tüm güzelliklerin ve iyiliklerin kaynağı

Cemil İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 2

Renk sembolü: Mavi

Cemil İsminin Analizi

Harf analizine göre Cemil isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Özü sözü bir olduğu için çevresindekilere güven verir.

2- Kimseye kin gütmez.

Cemil Adının Kökeni

Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan Cemil adı Arapça kökenlidir.

Cemil İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Celil

2- Selim

3- Halil

4- Kâmil

5- Kemal

6- Can

7- Kerim

8- Cemal

9- Salim

10- Veli

Cemil İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Cemil ismi, Kur’an'ı Kerim'in 12. suresi olan Yusuf Suresinde geçmektedir. Bu ayette tüm mümin kullara güzelce sabretmeleri ve sadece Allah'tan yardım istemeleri emredilir.