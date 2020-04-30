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Haber Giriş: 30.04.2020 - 15:32,Son Güncelleme:

Cem Karaca - Islak Islak akor ve gitar ritimleri

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Cem Karaca - Islak Islak akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Cem Karaca'nın sevilen şarkısı Islak Islak'ın nota, ritim ve akorları karşınızda!

Gm                                 Bb  F  Gm
Gecenin nemimi düşmüş gözlerine
Gm                            F     Gm
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle

Gm                  F          Cm  Bb
Saçını dök sineme derdini söyle
Gm                        Bb  F   Gm
Yeterki ıslak ıslak bakma öyle

Gm                         Bb
Sürerim buluttan tarlaları
Cm                       Gm     F      Gm
Yağmurlar ekerim göğün göğsüne
Gm                                     Bb
Güneşte demlerim senin çayını
Cm                         Gm   F   Gm
Yüreğimden süzer öyle veririm

Gm                                Bb       Cm
Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım
Gm                            Bb           Cm
Ben feleğin tekerine çomak sokarım

Gm                        Bb F   Gm
Yeterki ıslak ıslak bakma öyle
Gm                      Bb  F    Gm
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle

False
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