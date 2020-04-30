Cem Karaca - Islak Islak akor ve gitar ritimleri

Gm Bb F Gm

Gecenin nemimi düşmüş gözlerine

Gm F Gm

Ne olur ıslak ıslak bakma öyle

Gm F Cm Bb

Saçını dök sineme derdini söyle

Gm Bb F Gm

Yeterki ıslak ıslak bakma öyle

Gm Bb

Sürerim buluttan tarlaları

Cm Gm F Gm

Yağmurlar ekerim göğün göğsüne

Gm Bb

Güneşte demlerim senin çayını

Cm Gm F Gm

Yüreğimden süzer öyle veririm

Gm Bb Cm

Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım

Gm Bb Cm

Ben feleğin tekerine çomak sokarım



Gm Bb F Gm

Yeterki ıslak ıslak bakma öyle

Gm Bb F Gm

Ne olur ıslak ıslak bakma öyle