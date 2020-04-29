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Haber Giriş: 29.04.2020 - 17:46,Son Güncelleme:

Cem Karaca - Deniz Üstü Köpürür akor ve gitar ritimleri

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Cem Karaca - Deniz Üstü Köpürür akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Cem Karaca'nın sevilen şarkısı Deniz Üstü Köpürür'ün nota, ritim ve akorları karşınızda!

Bbm            Db         Ebm          Db                   Ab
Deniz üstü köpürür, hey canım rinanay rina rinanay
Ebm                   Db            Ab            Bbm
Kayığa da binsem götürür, hey canım hey

Bbm                          Db          Ebm          Db                  Ab
Benim de şu cihana gelişim, hey canım rinanay rina rinanay
Ebm              Db      Ab            Bbm
Bir güzelden ötürü, hey canım hey

Bbm            Db            Ebm     Db                   Ab
Denizin ortasında, hey canım rinanay rina rinanay
Ebm                Db          Ab            Bbm
Mum yanar sofrasında, hey canım hey

Bbm                           Db        Ebm          Db                   Ab
Benim de şu cihana gelişim, hey canım rinanay rina rinanay
Ebm               Db     Ab             Bbm
Bir esmerin uğruna, hey canım hey

Bbm              Db               Ebm          Db                  Ab
Deniz üstü yelkenden, hey canım rinanay rina rinanay
Ebm                Db       Ab            Bbm
Ecel gelmiş ezelden, hey canım hey

Bbm                              Db          Ebm        Db                    Ab
Benim de şu cihandan gidişim, hey canım rinanay rina rinanay
Ebm                Db           Ab            Bbm
Memleket sevdasından, hey canım hey

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