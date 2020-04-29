Cem Karaca - Deniz Üstü Köpürür akor ve gitar ritimleri

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Deniz üstü köpürür, hey canım rinanay rina rinanay

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Kayığa da binsem götürür, hey canım hey

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Benim de şu cihana gelişim, hey canım rinanay rina rinanay

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Bir güzelden ötürü, hey canım hey

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Denizin ortasında, hey canım rinanay rina rinanay

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Mum yanar sofrasında, hey canım hey

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Benim de şu cihana gelişim, hey canım rinanay rina rinanay

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Bir esmerin uğruna, hey canım hey

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Deniz üstü yelkenden, hey canım rinanay rina rinanay

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Ecel gelmiş ezelden, hey canım hey

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Benim de şu cihandan gidişim, hey canım rinanay rina rinanay

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Memleket sevdasından, hey canım hey