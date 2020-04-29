Cem Karaca - Deniz Üstü Köpürür akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Cem Karaca'nın sevilen şarkısı Deniz Üstü Köpürür'ün nota, ritim ve akorları karşınızda!
Bbm Db Ebm Db Ab
Deniz üstü köpürür, hey canım rinanay rina rinanay
Ebm Db Ab Bbm
Kayığa da binsem götürür, hey canım hey
Bbm Db Ebm Db Ab
Benim de şu cihana gelişim, hey canım rinanay rina rinanay
Ebm Db Ab Bbm
Bir güzelden ötürü, hey canım hey
Bbm Db Ebm Db Ab
Denizin ortasında, hey canım rinanay rina rinanay
Ebm Db Ab Bbm
Mum yanar sofrasında, hey canım hey
Bbm Db Ebm Db Ab
Benim de şu cihana gelişim, hey canım rinanay rina rinanay
Ebm Db Ab Bbm
Bir esmerin uğruna, hey canım hey
Bbm Db Ebm Db Ab
Deniz üstü yelkenden, hey canım rinanay rina rinanay
Ebm Db Ab Bbm
Ecel gelmiş ezelden, hey canım hey
Bbm Db Ebm Db Ab
Benim de şu cihandan gidişim, hey canım rinanay rina rinanay
Ebm Db Ab Bbm
Memleket sevdasından, hey canım hey
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