Cem İsminin Anlamı Nedir? Cem Ne Demek?

Cem ismi hem Arapça hem de Farsça kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş adlardan biridir. Erkek çocukları için kullanılan bir isim olarak öne çıkıyor. Birçok farklı anlama gelse dahi genel olarak Türkiye'deki manası ‘hükümdar, şah’ şeklinde geçmektedir.

Cem Ne Demek?

Cem birçok değişik anlamı bulunan ve hem tarihi hem dini hem de kültürel açıdan önemli olan bir isimdir.

- Hükümdar, şah,

- İran mitolojisinde şarabı bulan,

- Cemaat,

- Topluluk, bir araya gelme ve toparlanma,

- Büyük İskender'in lakabı,

- Hz. Süleyman (as) peygamberin lakabı,

- Alevilerin ve Bektaşilerin cemaatle beraber yaptığı, oldukça ayrıntılı kurallar bütünü olan ibadet,

Bu gibi değişik anlamları üzerinde Cem ismini erkek çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Özellikle hükümdar ve şah anlamları ile beraber oldukça etkileyici bir isim olarak öne çıkıyor. Bu ismi tek başına kullanabileceğiniz gibi farklı isimlerle bir araya getirerek güzel bir uyum yakalayabilirsiniz.

Cem ismi aynı zamanda Cem Sultan olarak bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmet'in Çiçek hatundan olma oğludur. Ayrıca Cem ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir addır. Bakara 29. ve 38. ayetlerde geçer.