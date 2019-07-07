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Çelik tencere ve tavalar evde nasıl parlatılır?
Günlük hayatta en çok kullandığımız mutfak eşyaları tencere, tava, çatal, kaşık, bıçak ve çaydanlık gibi çelik eşyalardır. Bu eşyalar çabuk yanan, kireç ve is tutan yapıları nedeniyle çabuk kirlenip lekelenirler. Peki, çelik eşyaları ayna gibi pırıl pırıl yapmak için hangi doğal yöntemleri kullanabiliriz?
TUZ-SİRKE KARIŞIMI
- Bir yemek kaşığı tuz ile bir çay bardağı sirkeyi karıştırın.
- Karışımı çaydanlığa koyup 10-15 dakika kadar bekleyin.
- Bu karışımla çaydanlığı bulaşık süngeri yardımı ile güzelce ovun ve bol su ile durulayın.
SİRKE VE KARBONAT KARIŞIMI
- Bir çay kaşığı kadar sirkeyi bir tatlı kaşığı kadar da karbonatla iyice karıştırın.
- Bu karışımı çelik tencere ya da çaydanlıkta bir miktar su ekleyerek kaynatın.
- Bol su işe duruladığınızda nasıl bu kadar parladığına inanamayacaksınız.
SU VE LİMON TUZU
- Kararmış çaydanlık ya da tencerenizin içine bir yemek kaşığı kadar limon tuzu koyun.
- Üstüne su ekleyip karıştırıp kaynatın.
- Mutfak süngeri yardımı ile ovalayıp bol su ile durulayın.
LİMON KABUĞU
- Özellikle kaşık, çatal ve bıçak gibi çeliklerin üzerinde oldukça etkilidir. Daha önceden kullandığınız limon kabuklarını atmayın. Limon kabuğu çelikleri parlatma konusunda oldukça başarılıdır.
- Limon kabuğunun dışı ile parlatmak istediğiniz çeliklerin dışını iyice ovalayın.
- Biraz bekledikten sonra bol su ile durulayın.
- Su lekesi kalmaması için temiz bir bezle güzelce kurulayın.
ELMA KABUKLARI
- Bir suyun içine elma kabukları atın.
- Bu suyu parlatmak istediğiniz tencere ya da çaydanlığın içine atın.
- İçindeki su ile birlikte ocakta kaynatın.
- 10 dakika kaynattıktan sonra ılık su ile durulayın.
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