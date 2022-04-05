Çelik kapı kilidi nasıl değiştirilir, nasıl açılır? Kapı kilidi göbeği değiştirme

Yeni bir eve taşınmış olanların yapacağı ilk iş kapı kilidi göbeğini değiştirmek olmaktadır. Kapı kilidi göbeğini değiştirmek sanılanın aksine oldukça kolay bir işlemdir. Bunun yapılabilmesi için ilk olarak kapı bareli almak gerekir ve bu alınmış olan bu barelin kapıya uygun olmasının gerekliliği söz konusudur.

Çelik Kapı Kilidi Nasıl Değiştirilir, Nasıl Açılır?

Çelik kapı kilidi değiştirmek sanıldığı gibi korkulacak nitelikte bir iş değildir. Bunu yapabilmeniz için gerekli malzemelere sahip olduğunuzda sorunsuz bir şekilde kapı kilidi değiştirme işlemini yapabilirsiniz. Kapı kilidi açma ve değiştirme işlemi için ihtiyacınız olan en önemli araçlardan bir tanesi şarjlı tornavida ya da normal bir tornavida olacaktır. Bu araçlara sahip olduğunuzda kilidi değiştirmek için yapmanız gerekenler adım adım şu şekilde olacaktır:

Birinci Adım: Öncelikle kapı aralanır ve kapı kilidinin karşısına geçilir.

İkinci Adım: Bareli kilide sabitlemeye yaramakta olan barel vidası bir tornavida yardımıyla yerinden sökülür.

Üçüncü Adım: Kapı kilidi vidası bulunduğu yerden tamamen olacak şekilde dışarı çıkarılır.

Dördüncü Adım: Artık kapı kilidi bulunduğu yerden çıkartılabilir. Kapı kilidini çıkartabilmek için barelin üzerinde bulunmakta olan armut şeklindeki kam adı verilen parçanın düz olmasının gerekliliği söz konusudur. Bu nedenle kapı kilidini kapıdan çıkartmak için çekme işlemi gerçekleştirilirken aynı zamanda barel mandallı ise mandalı, anahtarlı ise anahtarı takılarak anahtar sağa sola çevrilir ve kapı kilidi dışarıya çıkarılır. Kapı kilini çıkarma diğer tabiri ile açma işlemi tamamlanmıştır. Şimdi sıra kilidi değiştirme işlemine gelmiştir.

Kapı Kilidi Göbeği Değiştirme

Kapı kilidi göbeği değiştirme işlemi kapının kilit türüne göre yapılmalıdır. Buna göre :

Normal anahtarlı olan kapı kilidi göbeği değiştirme işleminin yapılışı: İlk olarak normal anahtarlı kapı kilidi göbeğini değiştirmek için öncelikle kapıyı açarak aralık bir pozisyona getirmek gerekir. Sonrasında ise kapı kilidi göbeğinin olduğu yerde bulunan ve kapı kilidi göbeğinin sabitlenmesini sağlayan vida sökülür.

Kapı göbeğini tutan vida yerinden çıkarıldığında kapı göbeği diğer tabiri ile barel yerinden çıkacaktır. Bu işlemin sonrasında ise yeni ve uygun nitelikteki bareli kapı kilidinin üzerindeki yerine takılarak vida yardımıyla sabitlenir. Bunun için vidanın iyice sıkılması gerekir. Ancak burada dikkate alınması azı önemli noktalar bulunmaktadır. Kapı kilidi göbeğini değiştirme işlemi esnasında anahtarın yana doğru çevrili durumda olması gerekir. Bu işlem yapılırken son derece dikkatli ve yavaş bir şekilde yapılmalıdır. Böylelikle kapı kilidi göbeği işlemi tamamlanmış olacaktır.

Fiam tipi kapı kilidi göbeğini değiştirme işleminin yapılışı: Fiam tipi kapı kilidi değiştirme işlemi oldukça basit bir işlemdir. İlk olarak yapılması gereken değiştirilecek olan kilidi yerinden çıkarmaktır. Sonrasında anahtarda delik bulmak gerekir. Bu deliğin yanında bulunan vidalar çıkarılır. Vidaları çıkarma işleminin tamamlanmasından sonra kilidin çevrilmesi gerekir.

Kilit üzerinde bulunan aynanın arka ve ön bölümlerinde bulunan vidala da çıkarılır. Sonrasında yukarı doğru çekilir. Yukarı doğru çekme işlemi esnasında dikkatli olunmalı ve kilidi oynatmamaya özen gösterilmelidir.

Sorunlu olan ya da değiştirilmek istenen kapı kilidi göbeği bulunduğu yerden çıkarılır. Sonrasında ise onun yerine yeni kapı kilidi göbeğini geçirilir. Daha sonra çıkarılmış olan ayna tekrar üstüne konulur. Vidalar da yerine oturtularak sıkılır. Tüm bu işlemler dikkatli bir şekilde yapıldığında kısa süre içerisinde sonuca ulaşılması mümkün olur.