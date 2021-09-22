Çelik çomak nasıl oynanır, hangi yöreye aittir? Çelik çomak oyunu kısaca oynanışı..

Çelik çomak oyunu çok eski zamanlardan beri çocukların severek oynadığı oyunlardan bir tanesidir. Bu nedenle günümüze kadar bu oyun gelmiştir. Ancak çelik çomak oyununu bilmeyen kişiler oyun ile ilgili araştırmalar yapmaktadır.

Çelik Çomak Nasıl Oynanır?

Çelik çomak oynamak için geniş bir alan bulunması gerekmektedir. Bununla birlikte iki adet büyük taş temin edilmesi gerekmektedir. Bu taşlar arasında aralık olacak şekilde yerleştirilir. Taşların olduğu bölüm ocak olarak isimlendirilmektedir. Bunların dışında 20 santim ve 1 metre uzunluğunda iki adet sopa bulunması da gerekmektedir. Bu çubuklar içerisinde kısa olan lingri diye isimlendirilirken, uzun olan çomak, değnek veya lingra olarak isimlendirilmektedir.

Çelik Çomak Hangi Yöreye Aittir?

Çelik çomak oyunu iki takım kurularak oynanan bir çocuk oyunudur. Çocuklar bu oyundan oldukça zevk almaktadır. Kütahya yöresini aittir. Oyunun amacı çelik ve çomak denen biri uzun diğeri kısa olan sopaları en uzağa göndermektir.

Bu nedenle oyunun geniş bir alanda oynanması gerekmektedir.

Çelik Çomak Oyunu Kısaca Oynanışı Nasıldır?

Çelik çomak oyunu en az iki kişi ile oynanmaktadır. Oyunu oynamak için iki grup oluşturulur. Bu oyun grup olarak oynandığı zaman gruplardan birer kişi seçilmesi gerekmektedir. Seçilen kişiler çelik isimli çubuğu sıra ile ocaktan daha uzağa atmaya çalışmaktadırlar. Bu kısa çubuğu en uzağa atan grup oyuna ilk önce başlamaktadır.

Çelik çomak oyunu üç aşamada gerçekleşmektedir. Bu aşamalar sırası ile birler, ikiler ve üçler ismi ile anılmaktadır. İlk aşamada değnek düz bir şekilde tutulmaktadır. Ocakta yatay olarak yer alan çelik çubuğa vurularak yükseltilmesi sağlanmaktadır. Yükselen çubuğa sonrasında hızlı bir şekilde vurulur ve en uzak noktaya gitmesi sağlanır. Eğer diğer grup çeliği havada yakalamayı başarırlarsa o zaman atış yapacak takım yanmaktadır.

Eğer diğer grup eğer çeliği yakalayamazlarsa o zaman düştüğü yerden alarak ocağa doğru göndermeleri gerekmektedir. Çeliğin düştüğü yer ile ocak arası değnekten kısa ise o zaman karşı takım oyunu kaybetmektedir.