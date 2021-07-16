Celal İsminin Anlamı Nedir? Celal Ne Demek? Celal Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
Dilimize Arapçadan geçen Celal kelimesinin sözlük anlamı ululuk ve yüceliktir. Tasavvufta önemli bir yer tutan Celal kavramı genellikle Cemal sözcüğü ile birlikte kullanılır. Allah'ın sıfatlarından biri olan Celal, Esma-i Hüsna'da yer alan Ed-Darr sıfatı ile yakın anlamlıdır. Her iki sıfat da Allah'ın elem ve kahır tecellisi demektir. Celal ne demek? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 80 bin kişi Celal ismini taşıyor. Bu isimden türetilmiş olan Celaleddin ismi ise Celal kadar yaygın değildir.
Celal İsminin Anlamı Nedir? Celal Ne Demek?
Celal isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Sonsuz kudret, azamet ve güç sahibi
İkinci Anlamı: Kahır ve azap
Üçüncü Anlamı: Görkem
Celal İsminin Özellikleri
1- Allah'ın sıfatlarından biridir.
2- Zül Celal kelimesi celal sahibi olan demektir.
3- Bu kelimenin Baki-i Zül Celal şeklindeki kullanımı da yaygındır.
Celal İsminin Analizi
1- Allah'ın sıfatları hakkında daha fazla bilgi almamızı sağlar.
2- Takva ehli kullar için celal ismi hatırlatıcıdır.
Celal Adının Kökeni
Celal ismi Arapça kökenlidir.
Celal İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Cemal
2- Hilal
3- Zuhal
4- Kemal
Celal İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Rahman Suresinin 27. ayetinde Celal ismi geçmektedir. Bu ayette Allah'ın Celal ve ikram sahibi olduğu bildirilir. Kıyamet gününde Allahu Teala'nın gazabı kendisine şirk koşan kafirlerin üstünde olacak. Cennete giren kullara Allah sonsuz lütuf ve ikramda bulunacaktı.