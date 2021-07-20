Cedi isminin anlamı nedir? Cedi ne demek? Cedi adının özellikleri, analizi ve kökeni

Cedi ismi günümüzde çok fazla rastlanılan bir isim olmamaktadır. Bununla beraber bu ismin kullanımı da giderek artmaktadır. Cedi kelimesinin çeşitli özellikleri bulunmaktadır.

Cedi İsminin Anlamı Nedir?

Cedi ismi, ‘Erkek oğlak, keçi yavrusu’ manalarına gelmektedir. Bir başka deyiş ile hem keçi yavrusu hem de erkek oğlak biçiminde ifade etmek mümkün olmaktadır.

Cedi İsminin Özellikleri Nelerdir?

Çekici, ılımlı ve bakımlı yapıları mevcut olmaktadır. Şansları her zaman onların yanında olmaktadır. Kendilerini yabancılara karşı kolay bir şekilde sevdirebilmektedirler.

Cedi İsminin Analizi Nasıl Yapılır?

Arkadaş canlısı olmaktadırlar. Yeni hedeflerin peşinde koşan, özgür ruhlu, dışa dönük ve sıcakkanlı olan bireylerdir.

Cedi İsminin Kökeni Nedir?

Cedi isminin kökeni Farsça ve Arapça olmaktadır.

Cedi İsminin Yanına Yakışan İsimler Nelerdir?

Fuat, Alp, Burak ve Sami isimleri Cedi isimleri ile uyumlu olan isimlerdendir.

Cedi İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Merak edilen konulardan birisi olarak Cedi isminin Kur'an içerisinde geçip geçmediği bilgisidir. Bu isim Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Türk basketbolunun önemli isimlerinden birisi olarak Cedi Osman'ın ismi olmasıyla meşhur olan ad, son senelerde pek çok aile tarafından tercih edilmektedir.

Anlamının beraberinde özellikle okunuşu ve telaffuzu karşısında kendisine özgün bir niteliğinin var olduğunu dile getirmek mümkündür. Bu yönü ile isim listesine alınabilecek isimler içerisinde gelmektedir.