Çayın yanında gidecek en güzel 15 tarif
Çay saatlerinizi süsleyecek, görünümleriyle herkesi hayran bırakacak mükemmel 15 tarifi sizin için derledik. İşte adım adım yapım aşamalarıyla lezzetli ve pratik tarifler...
BALLI GEMİCİ BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet yufka
- 4 yemek kaşığı ufalanmış beyaz peynir
- 4 yemek kaşığı ufalanmış tulum peynir
- 4 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peynir
- 1 çay bardağı haşlanmış bezelye
- Karabiber
- Kızartmak için: Sıvıyağı
- Üzeri için:Bal
Hazırlanışı
- Peynirleri bir kaseye alın.
- İçine bezelye ve karabiberi koyup karıştırın.
- Yufkaları tezgaha koyun ve ortadan ikiye kesin.
- 4 adet yarım parça elde edin.
- Yarım parçadan birini tezgaha serin.
- Üzerine yeteri kadar harçtan serpin.
- Yufkanın ucuna çırpılmış yumurta sürün.
- Diğer parçayı üzerine kapatın.Uç kısma yumurta sürün.
- Diğer parçaları da aynı şekilde üzerine serin.
- 4 katlı bir börek elde edin.Bu 4 katlı yufkayı rulo şeklinde sarın.
- Kızartırken açılmaması için rulonun uç kısımlarını da çırpılmış yumurta sürün.
- Rulodan 2 cm kalınlığında parçalar kesin.
- Kızartma işlemine gelince, böreğin yarısını bol kızgın yağda, diğer yarısını teflona az yağ koyarak kızartın.
- Bol yağda kızarttığınız çıtır çıtır olurken, teflonda az yağda kızarttığınız daha yumuşak olacak. Tercih sizin.
- Börekler sıcakken üzerine bal gezdirin.Ve sıcak sıcak servis yapın.
ÇİKOLATALI UNSUZ KEK TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı pirinç unu
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı zeytinyağı
- 1 paket vanilya
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 su bardağı süt
- Çikolatalı sos için: 200 ml krema ve 250 gram bitter çikolata
Hazırlanışı
- Yumurta ve toz şekeri bir karıştırma kabına alarak çırpın.
- Pirinç unu, kabartma tozu, zeytinyağı, vanilya ve kakaoyu ekleyip çırpmaya devam edin.
- Karışımı yağlı kağıt serili bir kek kalıbına dökün.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirip fırından alın.
- Kek ılınınca üzerine sütü döküp kek sütü iyice çekene kadar bekletin.
- Çikolatalı sos için kremayı ısıtın.
- İri parçalara böldüğünüz bitter çikolatayı ekleyerek çikolata iyice eriyene kadar karıştırın.
- Sıcak sosu kalıptan çıkardığınız ılık kekin üzerine döküp servis yapın.
KAHVE ÇEKİRDEĞİ KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet yumurta
- 150 gram eritilmis tereyağı
- 1 fincan fındık yağı (veya ayçiçek yağı)
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 çay bardağı nişasta
- 1 yemek kaşığı
- Türk kahvesi
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Hazırlanışı
- Karıştırma kabına tüm sıvıları, pudra şekerini ve yumurtayı koyun.
- Kabartma tozu, vanilya, kakao ve Türk kahvesi ilavesi ile iyice karıştırın ve nişasta ekleyin.
- Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar un ilave edin.
- Hamurları küçük küçük ayırarak yuvarlayın.
- Hafifçe ovalletip kürdanı orta kısmına yatay bir şekilde bastırın.
- Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizip 180 derecelik fırında pişmeye bırakın.
SODALI GALETA UNLU ÇITIR BÖREK TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet yufka
- Yarım su bardağından biraz fazla sıvı yağ
- 50 gr eritilmiş tereyağı veya margarin
- 1,5-2 su bardağı galeta unu
- 1 şişe maden suyu
- İç Malzemesi: Arzu ettiğiniz bir iç malzemeyi (kıyma, patates ve kaşar peynir) kullanabilirsiniz.
Hazırlanışı
- Yufkaları dörde kesin.
- 6 üçgen elde edin.
- Her bir üçgenin üzerine yumurta fırçası yardımıyla yeteri kadar sıvı yağ sürün.
- Boyuna ikiye katlayın.
- Geniş ucuna iç harçtan koyun.
- Her iki ucunu hafifçe içe katlayın.
- Sigara böreği şeklinde gevşek olarak sarın.
- Eritilmiş tereyağının içine kalan sıvı yağını ekleyip karıştırın.
- Böreklerin her yanına yağ karışımını sürün.
- Tamamını önce maden suyuna, sonra galeta ununa bulayın.
- Börekleri yağlanmış tepsiye dizin.
- En az 2 saat buzdolabında bekletin.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerileri kızarana kadar pişirin.
PIRASALI ARNAVUT BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
- 5 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Alabildiği kadar ılık su (2,5 su bardağı kadar)
- Ara katlara sürmek için: 1 çay bardağı sıvı yağ ve 2 yemek kaşığı tereyağı
İç malzemesi için:
- 1 kilo pırasa
- 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber veya kırmızı toz biber
- 2 yemek kaşığı sirke (arzuya göre)
Hazırlanışı
- Yoğurma kabına unu alın ve üzerine tuzu serpip ortasını havuz şeklinde açın.
- Ortasına ılık suyu ve arzuya göre 2 yemek kaşığı sirkeyi ilave edip ortadan başlayarak kulak memesi kıvamından biraz daha yumuşak bir hamur yoğurun.
- Tereyağını eritin ve içine 1 çay bardağı zeytinyağı ekleyip karıştırın.
- Hamuru ortadan 2'ye bölün.
- Her yumaktan 10'ar beze yapın.
- Her bezeyi tabak büyüklüğünde açın ve ara katlara hazırladığınız yağdan yeteri kadar sürüp 10 bezeyi üst üste koyun.
- En üstteki bezenin üzerine yağ sürmeyin. Diğer 10 bezeyi de aynı şekilde hazırlayın.
- Üzerlerini örtüp 1 saat dinlendirin.
- İç malzemesini hazırlamak için pırasanın dış kabuklarını temizleyin ve yıkayın.
- Pırasayı ince kıyım doğrayın.
- Bir tencereye zeytinyağını alın ve pırasayı ekleyip rengi dönene kadar kavurun, baharatlarla tatlandırıp soğumaya bırakın.
- Tepsiyi tereyağı ile yağlayın.
- Bezelerden birini alın ve tepsinin içinde elinizle çekip tepsiye yerleştirin. (Oklava veya merdane ile açmayın. O zaman çok kabarmıyor).
- Hamuru tepsinin kenarlarına kadar yükseltin.
- İç malzemeyi üzerine yayın.Diğer bezeyi de biraz tezgahta büyütün ve iç malzemenin üzerine yerleştirin.
- Yan duvarlardaki hamuru kenarlardan üzerine bastırın.
- Böreği yuvarlak bir tepside yapıyorsanız tam ortasına yuvarlak bir tabak kapatıp etrafından kesin.
- Ortadaki yuvarlağı merkez alıp havuç dilimi şeklinde kesin.Üzerine zeytinyağı sürün.
- Önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirin.
SUSAMLI PATATES TOPLARI TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr patates
- 150 gr nohut unu
- 2 çorba kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 2 tatlı kaşığı kimyon
- 2 tatlı kaşığı kişniş
- 2 tatlı kaşığı kekik
- 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1-2 adet limonun suyu
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı pul biber
- 4-5 diş sarımsak
- Bol susam
Hazırlanışı
Patatesler haşlanır, kabukları soyulup, püre yapılır. Topak kalmamasına dikkat edilir.
Derin bir kaseye konan patateslerin üzerine rendelenmiş sarımsak, kimyon, kekik, kişniş, limon suyu, nohut unu, tuz, karabiber, kırmızı biber, salçalar ve zeytinyağı konur, karıştırılır ve hamur haline getirilir.
Buzdolabında bir saat kadar bekletilir.
Süre sonunda hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak, top şekli verilir ve bol susam konmuş tepsi içerisinde yuvarlanarak her yanının susamla kaplanması sağlanır.
Yağlı kağıt serili tepsiye alınan susamlı toplar 200 dereceye ısıtılan fırında 20 dakika kadar pişirilir.
- Arzuya göre yine sarımsaklı yoğurt sosa batırılarak yenir.
- Afiyet olsun!
EV YAPIMI SİMİT TARİFİ
Malzemeler
- ½ bardak ılık su
- ½ bardak ılık süt
- 1 adet yumurta
- 1 çorba kaşığı kuru maya
- 1 çorba kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 çorba kaşığı sıvı yağ
- 500 gram un
- 1 paket kavrulmuş susam
- 1 çay bardağı pekmez
Hazırlanışı
- Ilık su, süt, toz şekeri ve mayayı bir kapta 2-3 dakika harmanlayın.
- Tuzu, sıvı yağ ve unu ekleyip yoğurun.
- Elinize çok yapışıyorsa un ilave edin.
- Unlanmış temiz tezgaha alıp üstüne bir havlu kapatın ve yarım saat kabarmaya bırakın.
- Kabarmış hamuru rulo haline getirip on eşit parçaya ayırın.
- Ayırdığınız her parçayı tekrar rulo haline getirin.
- Hamurları saç örgüsü yapıp uçlarını su yardımıyla birbirine yapıştırın.
- Kabarması (kendi kendine mayalanması) için tekrar dinlendirin.
- Üstlerine hafif pekmez sürün, ardından susama batırın ve önceden 250°C ısıttığınız fırında 15 dakika pişirin.
- Afiyet olsun!
PANCAKE TARİFİ
Malzemeler
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1,5 su bardağı un
- 1 su bardağı süt
- 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı
- 1 çay kaşığı kabartma tozu
- 1 tutam tuz
- 1 çay kaşığı vanilya
Hazırlanışı
- Un, kabartma tozu, tuz ve vanilyayı, derin bir karıştırma kabına alın.
- Şeker, süt, ayçiçek yağı ve yumurtayı ekleyin.
- Bütün malzemeyi, pürüzsüz bir hal alana kadar el çırpıcısıyla iyice çırpın.
- Düz bir tavayı ayçiçek yağı ile yağlayın.
- Kızdırdığınız tavaya küçük bir kepçe pancake harcını akıtın.
- Üstleri göz göz olana kadar pişirin ve bir spatula ile çevirip diğer tarafını da aynı şekilde pişirin.
- Tavayı arada yağlayarak pancake harcı bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.
- Servis tabağına alıp damak tadınıza göre reçel, akçaağaç şurubu, mevsim meyveleri ya da dondurma ve tarçınla servis edebilirsiniz.
AĞIZDA DAĞILAN LEZZETLİ FINDIKLI KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
- 250 gr tereyağı
- 150 gr pudra şekeri
- 60 gr buğday nişastası (½ su bardağı)
- 1 adet yumurta
- 1 paket vanilya
- 1çay kaşığı karbonat +1 çay kaşığı limon
- 100 gr iç fındık
- 450 gr un
- Pudra şekeri (Üzeri için ekstra)
Hazırlanışı
- Oda sıcaklığındaki tereyağı geniş bir kaseye konur, üzerine pudra şekeri elenir, karıştırılır.
- Elenen ölçülü un ve nişasta bu karışıma katılır, üzerine karbonat ve limon suyu konur, karbonat kabarır, vanilya ilave edilir ve hamur toparlanmak üzere yoğurulur.
- Ekmek ufağı haline gelen hamura bir yumurta katılır ve hamur iyice toparlanana kadar yoğrulur, dinlendirilir.
- Hamurdan ceviz kadar parçalar koparılır.
- El içinde yassıltılır ve içine birer adet bütün fındık konup kapatılır, yuvarlanır, yağlı kağıt serili tepsiye sıralanır.
- 160 dereceye ısıtılan fırında kurabiyelerin altı hafif pembeleşene kadar pişirilir ve içi pudra şekeri dolu kaseye konur.
- Kasenin içinde çevrilir, her yanının pudra şekerine bulanması sağlanır.
- Servis tabağına alınan kurabiyelerin üzerine hafifçe pudra şekeri elenir.
- Afiyet olsun...
KEDİ DİLLİ MUZLU EKLER PASTA TARİFİ
Malzemeler
- 200 ml. krema
- 6 adet küçük boy muz
- 200 gr. bitter çikolata
- 1 paket kedi dili
- 1 çorba kaşığı muzlu puding
- 2 tatlı kaşığı Türk kahvesi
Hazırlanışı
- Kremamızdan bir kaşık ayıralım.
- Geri kalan soğuk kremayı bir kaşık puding tozu ile mikserle çırpalım.
- 15 dakikalığına buzluğa koyalım.
- 6 adet kedi dilimizi sulandırdığımız soğuk, şekerli Türk kahvesi ile ıslatalım.
- Bir kaşık krema ve çikolata yı benmari usulü eritelim.
- Kremayı sıkma torbasına doldurup kedi dillerin üzerine sıkalım. Buradaki en önemli nokta kremanın koyu kıvamda olması.
- Muzları iki ucunu verev bir şekil de kesip, kremalı kedi dillerinin üzerine oturtalım.
- En son üzerine çikolatayı döküp zevkimize göre süslüyoruz.
- Çocuklar için özel günlerde düşünürseniz muffin kağıdına koymak pratik olacaktır.
- Çikolatayı muzların üzerine dökerken tel ızgara üzerine koyabilirsiniz.
- Kaşık yardımı ile hızlı bir şekilde eritilen bitter çikolatayı eklerin üzerine dökün.
- Akan çikolatalar tepside kalacağı için tekrar kullanılabilecektir.
- Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben beyaz ve kahve çikolatayı eriterek ince şeritler çektim.
- Not: Bitter çikolataya eritirken krema koyma nedenimiz kırılmaması, çatlamaması içindir. Donmadan rahat çalışabilirsiniz.
- Afiyet olsun...
ELMAS KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
- 250 gr oda sıcaklığında tereyağı veya margarin
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı pudra şekeri
- 2,5 yemek kaşığı kakao
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 3,5 – 4 su bardağı un
- Üzerini bulamak için: Toz şeker
- İçi için: Krem çikolata
Hazırlanışı
- Bir kabın içine tereyağı ve pudra şekerini alıp krema haline gelinceye kadar karıştırın.
- Yumurta ve kakaoyu ekleyip güzelce karıştırın.
- Un, vanilya ve kabartma tozunu ilave edip kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun.
- Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlak şekil verin.
- Kurabiyelerin her yanını toz şekere bulayın.
- Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralıklarla yerleştirin.
- Kurabiyelerin tam ortalarına parmağınızla bastırarak çukur oluşturun.
- 175 derecede önceden ısıtılmış fırında pişirin.
- Kurabiyeler soğuduktan sonra tepsiden alın.
- Çukur kısımlarını dolduracak kadar kren çikolata koyun ve servis tabağına alın.
- Afiyet olsun!
KOLAY TUZLU BİSKÜVİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çay bardağından bir parmak eksik süt
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 paket kabartma tozu
- 4 çay bardağı elenmiş un
Hazırlanışı
- Un ve kabartma tozu birlikte elenir.
- Sıvı yağ, süt, toz şeker ve tuz mixerlanır.
- Bu karışıma unlu karışım ilave edilir, yoğurulur.
- Hamur tezgah üzerine alınır ve çiğ köfte yoğurur gibi yoğurulur.
- Hamur iyice özdeşleşmelidir.
- Yoğurulan hamur 15 dakika dinlendirilir ve istenilen şekil verilir.
- Üstlerine yumurta sarısı sürülür.
- Üzerine susam, çörek otu veya ince rendelenmiş parmesan peyniri serpilir.
- Önceden 175 dereceye ısıtılmış fırında 25-30 dakika pişirilir.
- Aynı eski zamanlarda olduğu gibi tadı damağımızda kalan pastane kurabiyeniz hazır.
- Bu enfes kurabiyelerinizi 5 çayınızda sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketebilirsiniz. Afiyet olsun!
ÇİKOLATA KREMALI VE BONİBONLU MUFFİN TARİFİ
Malzemeler
- 2 yumurta (oda sıcaklığında)
- 4 kahve fincanı toz şeker
- 2 kahve fincanı sıvı yağ
- 2 kahve fincanı yoğurt
- 6 kahve fincanı un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı damla çikolata
- 2 yemek kaşığı kakao
- Yarım su bardağı kuru üzüm
Kremşanti ve süsleme için
- 1 paket çikolatalı krem şanti
- 1 çay bardağı soğuk süt
- 2-3 paket bonibon
Hazırlanışı
- Fırını 180 derecede ısıtın.
- Yumurta, sıvı yağ ve şekeri rengi beyazlaşana kadar önce düşük sonra yüksek devirde mikser ile çırpın.
- Üzerine un, kabartma tozu, yoğurt ve kakaoyu eleyerek ekleyin.
- Hepsini ne çok sert ne çok yumuşak bir karışım ortaya çıkana kadar çırpın.
- En son üzümleri ekleyin ve bir kaşık yardımı ile karıştırın.
- Muffin kalıplarına muffin kağıtlarını yerleştirip karışımı eşit miktarda dağıtın.
- Bu kek parmağınızla üzerine bastırdığınızda hafif çöküp sonra kendini topluyorsa tam kıvamında pişmiş demektir.
- 1 paket krem şantiyi 1 çay bardağı soğuk süt ekleyerek oldukça sert bir krema ortaya çıkana kadar çırpın.
- Muffinler soğuyunca kalıplarından çıkarın, kremayı üzerine spatula yada kaşık yardımı ile sürün.
- Bonibonlarla süsleyerek servis yapın.
PORTAKALLI PİRİNÇ PATLAKLI ÇİKOLATA TARİFİ
Malzemeler
- 120 gr bitter çikolata
- 1 portakal kabuğu rendesi
- Yarım çay bardağı kakaolu pirinç patlağı
Hazırlanışı
- Bitter çikolatayı benmari usulü eritin.
- Biraz ılıdıktan sonra içine portakal kabuğu rendesi ve pirinç patlağını ilave edip karıştırın.
- Sonra isterseniz çikolata kalıplarına dökün, isterseniz kaşık yardımıyla yağlı kağıt serilmiş bir zemin üzerine dağınık şekil verin.
Çikolata yapımı ile ilgili püf noktalar
- Benmari usulü için bir kabın içerisine az miktarda su koyup üzerine daha geniş bir kabı oturtarak kullandığımız malzemenin suyun buharı ile erimesini sağlayın.
- Üstteki kap altta kaynayan su ile temas etmemeli, kesinlikle çikolatanın içine su kaçmamalı. Bu, çikolatayı eriterek yapacağınız her tarif için geçerli.
- Benmari yöntemi yanlış uygulandığında çikolatanız pütürlü kalır ve rengi açıklı koyulu olur.
- Çikolatada istenen parlak bir renk ve akışkan bir kıvamdır.
- Bitter yerine sütlü çikolata da kullanabilirsiniz, ama mutlaka kaliteli bir çikolata kullanmaya özen gösterin ki çikolatanız hem görünüm hem de tat olarak iyi olsun.
- Ben erimesi daha kolay olduğu için pul çikolata kullanmayı tercih ediyorum, kuvertür kullanacaksanız benmari yapmadan önce çikolatayı bıçakla küçük ve eşit parçalara ayırmakta fayda var.
- Şekillendirme de çikolatayı çabuk soğutmaması için metal kaşık yerine plastik kaşık tercih ediyorum, iki kaşık kullanmak pratik oluyor.
- İsterseniz içine fındık kırığı ya da istediğiniz kuruyemişlerden de ilave edebilirsiniz.
- Çikolatanızı buzdolabında değil serin, güneş ışığı görmeyen bir ortamda saklayın.
NİŞASTALI PAMUK KEK TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 2 su bardağı nişasta
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- Arzuya göre portakal veya limon kabuğu rendesi
Kreması için:
- 1 poşet muzlu puding
- 3 su bardağı süt
İçi için:
- Muz
Hazırlanışı
- Yumurtaları köpürünceye kadar çırpın.
- Toz şekeri ekleyip boza kıvamı alıncaya kadar çırpmaya devam edin.
- Sıvı yağ, ve portakal kabuğu rendesini ekleyin.
- Nişasta, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip kısa bir süre daha çırpın.
- Yağlanmış orta boy bir kek kalıbına harcı dökün ve 170 derecelik fırında pişirin.Kek soğuduğunda kalıptan çıkarın.
- Bir tencereye puding ve sütü alın, göz göz oluncaya kadar karıştırarak pişirin.
- Keki enlemesine ortadan ikiye kesin.
- Servis tabağına 1. parçayı alın ve üzerine yeteri kadar krema sürün.
- Muz dilimleri sıralayın.
- 2. parçayı üzerine kapatın.Krema sürün.
- Kırık fındık, file badem ya da Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.
- Afiyet olsun...
[fotogaleri=1358,2231,2060]
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle