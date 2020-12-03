Çaydanlıktaki kireç nasıl temizlenir?

Çaydanlıktaki kireci temizlemek için bazı kimyasal temizleyicilere başvurabilirsiniz. Çok fazla kimyasal kullanmak bazı tehlikelere sebep olabileceğinden doğal çözümlere de yönelebilirsiniz.

- Sirke her derde çözüm

Salatalarda sık sık kullanılan sirke, ev temizliğinde de imdadımıza koşuyor. Çaydanlığın içine 1 çay bardağı sirke koyun ve bulaşık süngeri ile güzelce ovun. Ardından yarım saat bekletin ve üzerine tuz ekleyin. Bir kez daha ovun. Kireçlerden kurtulacaksınız.

Sirke kullanarak kireçten kurtulmanın bir yolu daha var. Çaydanlığın içine 1 çay bardağı sirke ve 1 su bardağı su koyarak ocakta kaynatın. Kaynarken kireçler de yavaş yavaş çözülecektir.

- Limon ve karbonat imdadınıza koşacak

Çaydanlıkta biriken ve çıkmayan kireci çıkarmanın kolay yollarından biri de limon ve karbonattır. Çaydanlığın içine 1 paket karbonatı dökün ve üzerine de limon suyu ekleyin. Ardından da çaydanlığın yarısına kadar su koyun ve kaynatın. Kireçler dakikalar içinde kaybolacak.

- Patates kabuklarını çöpe atmayın

Harika yemekler yaptıktan sonra patatesin kabuklarını asla çöpe atmayın. Patatesin kabuklarını kireçli çaydanlığın içine koyun ve yarısına kadar su doldurun ve kaynatın. Kaynadıkça kireçler de çözülecek. Ardından bulaşık teliyle güzelce ovun ve yeni alınmış kadar temiz çaydanlığınız olsun.