Çaydanlıktaki kireç nasıl temizlenir?
Kültürümüzde çayın yeri ayrıdır. Misafir gelince gecenin geç saatlerine kadar demlik demlik çay yapılır ve sohbetin en güzel eşlikçi olur. Çaydanlıkta oluşabilecek en ufak kireç ise çayın lezzetini etkiler. Tabii bundan da kurtulmanın pek çok yolu var. İşte çaydanlıktaki kireci temizlemenin yolları…
Çaydanlıktaki kireci temizlemek için bazı kimyasal temizleyicilere başvurabilirsiniz. Çok fazla kimyasal kullanmak bazı tehlikelere sebep olabileceğinden doğal çözümlere de yönelebilirsiniz.
- Sirke her derde çözüm
Salatalarda sık sık kullanılan sirke, ev temizliğinde de imdadımıza koşuyor. Çaydanlığın içine 1 çay bardağı sirke koyun ve bulaşık süngeri ile güzelce ovun. Ardından yarım saat bekletin ve üzerine tuz ekleyin. Bir kez daha ovun. Kireçlerden kurtulacaksınız.
Sirke kullanarak kireçten kurtulmanın bir yolu daha var. Çaydanlığın içine 1 çay bardağı sirke ve 1 su bardağı su koyarak ocakta kaynatın. Kaynarken kireçler de yavaş yavaş çözülecektir.
- Limon ve karbonat imdadınıza koşacak
Çaydanlıkta biriken ve çıkmayan kireci çıkarmanın kolay yollarından biri de limon ve karbonattır. Çaydanlığın içine 1 paket karbonatı dökün ve üzerine de limon suyu ekleyin. Ardından da çaydanlığın yarısına kadar su koyun ve kaynatın. Kireçler dakikalar içinde kaybolacak.
- Patates kabuklarını çöpe atmayın
Harika yemekler yaptıktan sonra patatesin kabuklarını asla çöpe atmayın. Patatesin kabuklarını kireçli çaydanlığın içine koyun ve yarısına kadar su doldurun ve kaynatın. Kaynadıkça kireçler de çözülecek. Ardından bulaşık teliyle güzelce ovun ve yeni alınmış kadar temiz çaydanlığınız olsun.
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