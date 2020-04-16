Çav bella akor ve gitar ritim

Em G

İşte bir sabah, uyandığımda

G

Çav bella cav bella cav bella cav cav cav



Am Em

Elleri bağlanmış, Buldum ben yurdumu,

B7 Em/E

Her yani işgal altında

Em

Sen ey Partizan beni de götür

G

Çav bella çav bella çav bella çav çav çav

Am Em

Beni de götür dağlarınıza

B7 Em/E

Dayanamam tutsaklığa

Em

Eğer ölürsem ben Partizan’ca

G

Çav bella çav bella çav bella çav çav çav

Am Em

Sen gömmelisin ellerinle beni

B7 Em/E

Ellerinle topraga

Em

Güneş doğacak açaçak çiçek

G

Çav bella çav bella çav bella çav çav çav



Am Em

Gelip geçenler diyecek “Merhaba”

B7 Em/E

“Merhaba ey güzel çiçek”