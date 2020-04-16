MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Çav bella akor ve gitar ritim
GeriNasıl Yapılır? Çav bella akor ve gitar ritim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Nasıl Yapılır?
Haber Giriş: 16.04.2020 - 18:05,Son Güncelleme:

Çav bella akor ve gitar ritim

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çav bella akor ve gitar ritim
Abone Olgoogle-news

Gitarda akor en çok merak edilen konulardan biri ve akorlar da müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Sevilen şarkı Çav Bella'nın nota, ritim ve akorları karşınızda.

Em               G
İşte bir sabah, uyandığımda
G
Çav bella cav bella cav bella cav cav cav

       Am                              Em
Elleri bağlanmış, Buldum ben yurdumu,
           B7          Em/E
Her yani işgal altında
Em
Sen ey Partizan beni de götür
             G
Çav bella çav bella çav bella çav çav çav

         Am              Em
Beni de götür dağlarınıza
           B7            Em/E
Dayanamam tutsaklığa
         Em
Eğer ölürsem ben Partizan’ca
             G
Çav bella çav bella çav bella çav çav çav

             Am             Em
Sen gömmelisin ellerinle beni
       B7       Em/E
Ellerinle topraga
             Em
Güneş doğacak açaçak çiçek
             G
Çav bella çav bella çav bella çav çav çav

           Am                         Em
Gelip geçenler diyecek “Merhaba”
             B7              Em/E
“Merhaba ey güzel çiçek”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle