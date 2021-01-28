MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri Sağlık Haberleri Çarşaflarınızı düzenli olarak değişmezseniz ne olur?
GeriSağlık Çarşaflarınızı düzenli olarak değişmezseniz ne olur?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 28.01.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

Çarşaflarınızı düzenli olarak değişmezseniz ne olur?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çarşaflarınızı düzenli olarak değişmezseniz ne olur?
Abone Olgoogle-news

Hayatımızın büyük bir bölümünü uyuyarak geçiriyoruz. Yatakta çok fazla vakit geçirdiğimizden çarşafları da sık sık değişmemiz çok önemli. Peki çarşafları sık sık değiştirmezsek ne olur?

Temiz bir çarşafın üstüne yatmak harika bir his. Gece uykusu haricinde, pandemi sebebiyle de artık yataklarımızda fazla vakit geçiriyoruz. Evde uzun süre vakit geçirdiğimizden dolayı çarşaf temizliği çok daha önem kazandı. İşte çarşaflarınızı düzenli olarak değişmezseniz olabilecekler…

Ciltte tahriş ve akne

Cildinizde tahrişler fark ettiniz mi? Bunun sebebi yastık kılıfınız olabilir. Günlük kullanım, üzerinde biriken ölü deri ve yağ bakterilerin birikmesine ve gözeneklerin tıkanmasına neden olarak sivilceye yapabilir. Cildiniz iyi görünmüyorsa yastık kılıflarınızı her 2 günde bir değiştirmeyi deneyin.

Bunları atma zamanı geldi… Fark etmeden çok uzun süre kullandığınız ürünler
Bunları atma zamanı geldi… Fark etmeden çok uzun süre kullandığınız ürünler

Alerjiler

Sürekli gözleriniz kaşınıyor mu? Sürekli hapşırma ve göz kaşıntınızın sebebi alerji olabilir. Alerjilerin nedenleri polen, toz ve çarşafınızda yaşayan gerçek toz akarlarına kadar değişebilir. Bu toz akarları da ciddi alerji vakalarına neden olabilir. Bu alerjenlerden kaçınmak için çarşaflarınızı sık sık sıcak suyla yıkadığınızdan emin olun.

Evcil hayvanlarla uyumak

Evcil hayvanlarla uyumak keyifli ve rahatlatıcı olabilir. Ancak dikkat etmeniz gereken bazı riskler var. Evcil hayvanların tüyü de yatağınızda toz akarlarına sebep olabilir. Sevimli dostunuzla uyumaya devam etmek istiyorsanız da çarşaflarınızı düzenli olarak yıkamalısınız.

Bulaşık deterjanı ile kolayca temizlenebilen alanlar
Bulaşık deterjanı ile kolayca temizlenebilen alanlar

Kaşıntılı kafa derisi

Sürekli yıkanmayan yastık kılıfları dermatofitler olarak bilinen mantarlar için harika bir yuva olabilir. Bu mantarlar da kafa derisinde saçkırana sebep olabilir. Bu konuda uzmanlardan kolaylıkla yardım alıp, tedavi olabilirsiniz. Ancak siz yine de önlem alın ve çarşaflarınızı, yastık kılıflarınızı sık sık değiştirin.

Kırmızı göz enfeksiyonu

Kırmızı göz olarak da bilinen konjunktivit geçirdiyseniz, çarşaflarınız da tehlikeli olabilir. Siz veya sizinle yatağı paylaşan biri yakın zamanda bu enfeksiyonu geçirdiyse, yeniden enfeksiyon olasılığını azaltmak için çarşaflarınızı sıcak suyla yıkayın.

Karbonat ile kolay temizlik! Ev temizliğinde karbonat nasıl kullanılır? | YapabilirimNeredeyse hepimizin mutfağında bulunan karbonat, yemek dışında da birçok alanda kullanılıyor ve pek çok işe yarıyor. Lavabo açmaktan ayakkabılardaki kötü kokuları gidermeye kadar pek çok şeyde etkili. Karbonatı evinizin her köşesinde gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. İşte Sevde Aksu Taner'in sunumuyla bir kenara mutlaka not etmeniz gereken tüyolar…
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle