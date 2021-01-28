Çarşaflarınızı düzenli olarak değişmezseniz ne olur?

Temiz bir çarşafın üstüne yatmak harika bir his. Gece uykusu haricinde, pandemi sebebiyle de artık yataklarımızda fazla vakit geçiriyoruz. Evde uzun süre vakit geçirdiğimizden dolayı çarşaf temizliği çok daha önem kazandı. İşte çarşaflarınızı düzenli olarak değişmezseniz olabilecekler…

Ciltte tahriş ve akne

Cildinizde tahrişler fark ettiniz mi? Bunun sebebi yastık kılıfınız olabilir. Günlük kullanım, üzerinde biriken ölü deri ve yağ bakterilerin birikmesine ve gözeneklerin tıkanmasına neden olarak sivilceye yapabilir. Cildiniz iyi görünmüyorsa yastık kılıflarınızı her 2 günde bir değiştirmeyi deneyin.

Alerjiler

Sürekli gözleriniz kaşınıyor mu? Sürekli hapşırma ve göz kaşıntınızın sebebi alerji olabilir. Alerjilerin nedenleri polen, toz ve çarşafınızda yaşayan gerçek toz akarlarına kadar değişebilir. Bu toz akarları da ciddi alerji vakalarına neden olabilir. Bu alerjenlerden kaçınmak için çarşaflarınızı sık sık sıcak suyla yıkadığınızdan emin olun.

Evcil hayvanlarla uyumak

Evcil hayvanlarla uyumak keyifli ve rahatlatıcı olabilir. Ancak dikkat etmeniz gereken bazı riskler var. Evcil hayvanların tüyü de yatağınızda toz akarlarına sebep olabilir. Sevimli dostunuzla uyumaya devam etmek istiyorsanız da çarşaflarınızı düzenli olarak yıkamalısınız.

Kaşıntılı kafa derisi

Sürekli yıkanmayan yastık kılıfları dermatofitler olarak bilinen mantarlar için harika bir yuva olabilir. Bu mantarlar da kafa derisinde saçkırana sebep olabilir. Bu konuda uzmanlardan kolaylıkla yardım alıp, tedavi olabilirsiniz. Ancak siz yine de önlem alın ve çarşaflarınızı, yastık kılıflarınızı sık sık değiştirin.

Kırmızı göz enfeksiyonu

Kırmızı göz olarak da bilinen konjunktivit geçirdiyseniz, çarşaflarınız da tehlikeli olabilir. Siz veya sizinle yatağı paylaşan biri yakın zamanda bu enfeksiyonu geçirdiyse, yeniden enfeksiyon olasılığını azaltmak için çarşaflarınızı sıcak suyla yıkayın.