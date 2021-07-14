Çarpıntıya ne iyi gelir? Kalp çarpıntısı neden olur ve nasıl geçer? Çarpıntısı belirtileri ve evde iyi gelen bitkiler

Aniden gelişen ve kalp atımlarının fark edilmesi durumu kalp çarpıntısı olarak adlandırılıyor. Düzensiz kalp atışlarının olması halinde tedavi gerektirirken genellikle tedavi gerektirmeyen bir rahatsızlıktır. Göğüs rahatsızlıkları, göğüs ağrısı, bayılma, şiddetli şekilde baş ağrısı gibi durumlar çarpıntıya eşlik ettiği takdirde mutlaka acil yardım alınmalı.

Kalp Çarpıntısı Nedir?

Normalde kalp atımları kişiler tarafından hissedilmez. Fakat kalp atışlarının kişiyi rahatsız edecek şekilde hızlanıp, düzensizleşerek hissedilmesi durumuna kalp çarpıntısı denilmektedir. Kalp atım hızları kişiden kişiye değişen bir olgudur.

Dakikada 80 nabız sayısına sahip olan bir kişinin nabız sayısı 100 atım olabilir. Aynı zamanda gün içinde uyku sırasında nabız atımı 40 olabiliyorken fiziksel aktivite sıralarında ise 120 kadar atım sayısına ulaşılabilir. Çoğunlukla kalp atımının 140 ve üzerine çıkması durumu ise çarpıntı olarak ifade edilmektedir. Nabız sayısı kişi için çok yüksek ise ve çarpıntı uzun sürüyorsa mutlaka tıbbı yardım alınmalıdır.

Kalp Çarpıntısı Neden Olur?

Kalp çarpıntısına taşikardide denilmektedir. Kalp çarpıntısının birçok sebebi olabilmektedir. Kalp çarpıntısının nedenlerinin tespit edilebilmesi adına kan tahlili, elektrokardiyografi gibi çeşitli testler istenebilmektedir. Kalp çarpıntısına kalp ritim bozukluğu neden olabilir. Aşırı alkol ve aşırı kafein tüketimi, farklı rahatsızlıklar için kullanılan ilaçların yan etki oluşturması, psikiyatrik hastalıklar, tiroid hastalıkları, anemi, aşırı fiziksel aktiviteler, stresli yaşam, gastrit, reflü gibi mide sorunları gibi nedenler kalp çarpıntılarına sebep olabilmektedir. Kalp çarpıntısının nedeni belirlenmelidir ve bu nedene göre tedaviye başlanmalıdır.

Kalp Çarpıntısına Ne İyi Gelir?

Kalp çarpıntısı yaşayan birçok insan kalp çarpıntısının nasıl geçeceği konusunda birçok araştırma yapıyor. Kalp çarpıntısı sadece kalp çarpıntısının nedeni belirlenerek ve o nedenin tedavi edilmesi durumunda ancak düzeltilebilmektedir. Kalp ritim bozukluğuna bağlı olarak oluşan kalp çarpıntıları için uzman hekim tarafından ilaç tedavisi verilerek düzeltilebilmektedir. Düzenli olarak ilaçların alınması tedavinin başarı oranını arttırır.

Kalp Çarpıntısına Evde İyi Gelen Bitkiler

Kalp çarpıntısına; nane, kekik gibi bitkiler dışında bazı çayların da iyi geldiği bilinmektedir. Bunun yanında, çarpıntı sorunu yaşayan kişilere genellikle melisa ve lavanta çayları önerilmektedir.

Ayrıca ıspanak, balık yağı, fıstık ezmesi, kabak çekirdeği, badem, muz ve hatta koyu çikolata gibi magnezyum içeren gıdaları tüketebilirsiniz.

Kalp Ritim Bozukluğu Nedir?

Kalp ritim bozukluğuna aritmik taşikardi denilmektedir. Kalbin normal atımlarında bozukluk meydana gelmesi anlamına gelmektedir. Genetik bir yatkınlık ile oluşan kalp ritim bozukluğu çok fazla kafein üretilmesi, yoğun stres, fiziksel aktivitede yoğunluk gibi nedenler ile ortaya çıkabilmektedir. Kadınlarda daha çok görülen bir bozukluktur. Kalp ritim bozuklukları olan kişiler çoğunlukla çarpıntı hissetmektedir. Fakat her kalp çarpıntısı kalp ritim bozukluğunu işaret etmez.

Kalp Çarpıntısının Çevresel Nedenleri Nelerdir?

Birçok kişi hayatında yoğun stres yaşadığını belirtiyor. Yoğun ve stresli iş hayatının kişide oluşturduğu stres ve buna bağlı olarak yoğun olarak tüketilen kahve ile kişilerde kalp çarpıntısı oluşturuyor. Aktivite yoğunlukları da kişilerden kalp çarpıntısına neden olabilmektedir. Genetik faktörler, kişinin yaşam koşulları ve farklı hayat standartları kalp çarpıntısını etkiler.

Kalp Çarpıntısı Belirtileri Nelerdir?

Kusma

Huzursuzluk ve yorgunluk hissi

Baş dönmesi

Gözlerde kararma

Geçici bilinç kayıpları

Göğüs ağrısı, daralma hissi

Nefes alma güçlüğü

Kalp atışlarında meydana gelen düzensizlikler ve kalp teklemeleri görülebilir.

Nefes darlığı ve kalp çarpıntısı birbirlerine eşlik eden farklı rahatsızlıklardır. Kalp çarpıntısı hissedildiği anda nefes darlığı da hissedilebilmektedir. Nefes alma güçlüğünün kişide oluşturduğu stres kişide kalp çarpıntısına neden olur. Kalp çarpıntısı ve nefes darlığı hissedildiği takdirde öncelikle kişi rahatlatılmalıdır. Çarpıntının hafiflemesi durumunda en kısa sürede bir kardiyoloğa başvurulmalıdır.

NOT: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.