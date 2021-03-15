Çarpık bacak problemine dikkat! Tedavisi mümkün mü?

Bacak protezi (Calf protezi) ameliyatı nasıl yapılmaktadır?

Genel anestezi altında hastanın dizinin arka kısmında kalan kıvrımlı bölgeden girilerek uygun plana bacak protezi yerleştirilmektedir. İşlem ortalama 30-60 dakika sürmektedir. Operasyondan sonra aynı gün 6-8 saat sonra taburcu olunabildiği gibi 1 gün hastanede de kalınabilmektedir.

Bacak germe nedir?

Kilo alıp vermeler ve yaşla beraber bacak içlerindeki dokularda sarkma ve gevşeme olmaktadır. Özellikle yürüyüş sırasında, sarkan dokulardan kaynaklı sıkıntılar daha da belirginleşmektedir. Sarkıklığın derecesine göre bazı kadınlar için etek bile giymek sıkıntılı olabilmektedir.

Bacak germe ameliyatı nasıl yapılır?

Bu ameliyatı genel anestezi altında hastane koşullarında yapılmaktadır. Ameliyat süresi 1,5-2 saat kadardır. Bir gün hastanede kalmak yeterlidir. Kasık bölgesinden popo kıvrımına kadar uzanan iç çamaşırının içinde kalacak şekilde bir kesiyle operasyon gerçekleştirilmektedir. Yapılan işe göre değişmekle beraber 5-7 gün sonra normal iş yaşantısına dönülebilmektedir.

Bacakların diz Altı ve diz üstünün birbirinden farklı olması durumunda ne yapılır?

Toplumda da bilindiği gibi güzel bacaklı kadınlara ‘sütun’ gibi bacakları var yakıştırması yapılmaktadır. Bacakların diz altı ve diz üstündeki ince ve kalınlık farkı liposuction ile kalın olan bölgeden alınan yağların ince olan bölgelere enjekte edilmesi ile giderilmektedir. Böylece bacaklarının dış görünüşünden şikayetçi olan kişinin memnuniyeti sağlanmaktadır.

Genel anestezi altında ya da lokal anestezi ile yapılan işlem ortalama 1-1,5 saat sürmektedir. Yapılan işe göre değişmekle beraber kişi 3-5 gün sonra işine dönebilmektedir.

Bacaklardaki çarpıklık giderilebilir mi?

Diz altındaki bölgede bacakların eğik olması ile çarpık bir görüntü oluşmaktadır. Günümüzde baldır bölgesi için özel tasarlanmış implantlar (bacak protezi) vardır. Bu implantlar kullanılarak kişideki çarpık bacak görüntüsü ortadan kaldırılır ve hastanın memnuniyeti sağlanmış olur. Bazı durumlarda ise bacak proteziyle birlikte liposuction ve yağ enjeksiyonlarını kombine etmek gerekebilmektedir.