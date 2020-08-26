Canan İsminin Anlamı Nedir? Canan Ne Demek?

Canan ismi kökeni Farsçaya dayanan ve Türkçede uzun yıllardır kullanılan yerleşik isimlerden biridir. Kız çocukları için kullanılan bu ismin rengi ise pembedir. Türkçedeki anlamına baktığımız zaman ise, ‘Gönül verilmiş ya da sevilen kadın’ biçiminde farklı anlamları üzerinden ele alınır.

Canan İsminin Anlamı

Genel olarak, ‘sevgi’ anlamı üzerinden değerlendirilen Canan ismi, insan ya da hayvana duyulan sevgi ile beraber birçok farklı durum karşısında da kullanılabilmektedir. Ancak genel olarak belli başlı bazı farklı anlamları üzerinden Türkçede değerlendirilir.

- Sevgili

- Gönül verilmiş

- Sevilen kadın

Bu güzel ve anlamlı karşılıkları ile beraber isim olmasının yanı sıra gündelik yaşamda sözcük olarak da değerlendirilmektedir. Bu konuda gönülden seven ya da gönül verilmiş olan bir kadın şeklinde ifade edilir.

‘’Canı canan dilemiş vermemek olmaz ey dil.’’ Fuzuli

Yukarıdaki cümlede olduğu gibi gündelik yaşam içerisinde sözcük anlamı üzerinden değerlendirilir. Ancak özellikle kız çocukları adına yumuşak okunuşu ve güzel anlamları ile beraber isim şeklinde daha çok öne çıkıyor. Siz de minik yavrunuz için güzel bir isim arıyorsanız Canan adını değerlendirebilirsiniz.